فصل الكهرباء عن 8 مناطق في مغاغة

أعلنت هندسة كهرباء مغاغة شمال المنيا، قطع الكهرباء في 8 مناطق غدا السبت 18 أبريل الجاري، وذلك في إطار أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة التغذية الكهربائية وتحسين الخدمة بمغذي طه حسين.

وأعلنت هندسة الكهرباء فصل التيار الكهربائي ،من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الانتهاء من أعمال الصيانة لإجراء أعمال الصيانة بلوحة التوزيع، بمناطق بريد طه حسين، وعزبة الكيلو، والكردون، والشحاتين، وخلف عمارات طه حسين، والسنترال، وميدان المحطة، وجامع أبو العلا.

وناشدت هندسة الكهرباء المواطنين في المناطق المتأثرة باتخاذ اللازم قبل انقطاع التيار الكهربائي، مثل إطفاء الأجهزة الكهربائية، وحفظ المواد الغذائية التي تتطلب التبريد، ونوهت بأن فترة انقطاع الكهرباء على مدار اليوم إلى أن يعود التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.