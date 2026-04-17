قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر في صدارة التحرك الإقليمي.. تقدير دولي لدور القاهرة في احتواء الأزمات
جيش الاحتلال: لن نسمح بعودة اللبنانيين إلى 55 قرية
انطلاق اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمجلس النواب
السفير ياسر عثمان: لا منتصر في الحرب الراهنة.. ومصر تستعد لنظام إقليمي جديد
قبل أخذ الرأى النهائي.. ننشر رسوم ترخيص المواد المشعة في المجال الطبي
تورم كاحلي ترامب ومشاكله في المشي.. أبرز أسباب المرض وهل يؤثر على صحته؟
تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم .. البانيه بـ 190 جنيهًا
الخارجية: تعيين مبعوث إسرائيلي إلى "أرض الصومال" انتهاك صارخ للقانون الدولي
مقر خاتم الأنبياء: إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب تجاوزات واشنطن
الصحة تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجاته
بعائد 4.90%.. تفاصيل الشهادة الذهبية الدولارية من البنك الأهلي 2026
ترامب: استئناف قصف إيران إذا انتهت فترة وقف إطلاق النار دون اتفاق
english EN
محافظات

بعد تماثلهم للشفاء.. خروج المصابين من المستشفى في واقعة التسمم بالمنيا

ايمن رياض

غادر جميع المصابون في واقعة التسمم التي شهدها مركز سمالوط شمال المنيا ، المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية واستقرارها، عقب تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة والإسعافات الأولية والفحوصات المطلوبة.

وأكدت مصادر طبية،  إن الحالات التي استقبلها المستشفى خضعت للمتابعة منذ دخولها، وتم تقديم أوجه الرعاية الطبية كافة لها، إلى أن تأكد استقرار حالتهم الصحية بشكل كامل، والسماح لهم بالخروج.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول إشارة من المستشفى التخصصي باستقبال 19 شخص مصابون باشتباه بالتسمم الغذائي إثر العمل في مزرعة عنب وعلي الفور تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، مع وضعهم تحت الملاحظة الطبية ومتابعة حالتهم الصحية بشكل مستمر.

وكشفت المعلومات الأولية، ان المصابين كانوا يؤدون عملهم داخل مزرعة عنب، قبل ظهور أعراض التسمم عليهم، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي:
محمود. ح47 سنة، وإسماعيل. س. ا 25 سنة، وحسين. ح 27 سنة، ومحمود. م. ف 27 سنة، ومختار. ت. م 35 سنة، ومصطفى. ع. ت 20 سنة، ومحمد. ع. ت 25 سنة، وأحمد. س. ي 49 سنة، واحمد. ط. ف 24 سنة، ومحمد. ع. ت 16 سنة، ومحمد. ر. م 23 سنة، وهشام. م 25 سنة، وعلي. ن. ع 29 سنة، ويوسف. ز. ت 19 سنة، وأحمد. س. ي 13 سنة، وحسين. ت. م 29 سنة، وحسين. ع. ف 21 سنة، وسعيد. ا. ي 16 سنة، وطه. س. ي 25 سنة، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وبدات جهات التحقيق التحقيق في الواقعة. 
 

المنيا إصابة التسمم سمالوط الشفاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

