بعد تماثلهم للشفاء.. خروج المصابين من المستشفى في واقعة التسمم بالمنيا

غادر جميع المصابون في واقعة التسمم التي شهدها مركز سمالوط شمال المنيا ، المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية واستقرارها، عقب تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة والإسعافات الأولية والفحوصات المطلوبة.

وأكدت مصادر طبية، إن الحالات التي استقبلها المستشفى خضعت للمتابعة منذ دخولها، وتم تقديم أوجه الرعاية الطبية كافة لها، إلى أن تأكد استقرار حالتهم الصحية بشكل كامل، والسماح لهم بالخروج.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول إشارة من المستشفى التخصصي باستقبال 19 شخص مصابون باشتباه بالتسمم الغذائي إثر العمل في مزرعة عنب وعلي الفور تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، مع وضعهم تحت الملاحظة الطبية ومتابعة حالتهم الصحية بشكل مستمر.

وكشفت المعلومات الأولية، ان المصابين كانوا يؤدون عملهم داخل مزرعة عنب، قبل ظهور أعراض التسمم عليهم، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي:

محمود. ح47 سنة، وإسماعيل. س. ا 25 سنة، وحسين. ح 27 سنة، ومحمود. م. ف 27 سنة، ومختار. ت. م 35 سنة، ومصطفى. ع. ت 20 سنة، ومحمد. ع. ت 25 سنة، وأحمد. س. ي 49 سنة، واحمد. ط. ف 24 سنة، ومحمد. ع. ت 16 سنة، ومحمد. ر. م 23 سنة، وهشام. م 25 سنة، وعلي. ن. ع 29 سنة، ويوسف. ز. ت 19 سنة، وأحمد. س. ي 13 سنة، وحسين. ت. م 29 سنة، وحسين. ع. ف 21 سنة، وسعيد. ا. ي 16 سنة، وطه. س. ي 25 سنة، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وبدات جهات التحقيق التحقيق في الواقعة.

