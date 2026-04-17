إصابة 19 شخصا باشتباه تسمم غذائي في المنيا

أصيب 19 شخصا، اليوم، بالتسمم الغذائي بمركز سمالوط شمال المنيا.



استقبلت المستشفى التخصصي 19 شخص مصابون باشتباه بالتسمم الغذائي إثر العمل في مزرعة عنب وعلي الفور تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، مع وضعهم تحت الملاحظة الطبية ومتابعة حالتهم الصحية بشكل مستمر.

وكشفت المعلومات الأولية، ان المصابين كانوا يؤدون عملهم داخل مزرعة عنب، قبل ظهور أعراض التسمم عليهم، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة سبب الإصابة، وما إذا كانت ناتجة عن تناول وجبات غذائية أو مشروبات أو بسبب التعرض لمبيدات زراعية خلال العمل داخل المزرعة.

وأكدت المصادر أن الفرق الطبية تبذل جهودًا مكثفة لمتابعة الحالات، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة، وتبين استقرار حالة المصابين بعد ظهور نتائج الفحوصات الطبية.