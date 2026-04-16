رئيس جامعة المنيا يترأس لجنة اختيار عميد كلية الألسن

عقدت لجنة اختيار عميد كلية الألسن بجامعة المنيا جلستها لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل المنصب، برئاسة الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، وعضوية كلٍّ من الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور أحمد على محمود الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم وعميد كلية العلوم السابق، والدكتور عواد فرغل أحمد، الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم وعميد الكلية الأسبق، والدكتور محمد نصر الجبالى الاستاذ بكلية الألسن جامعة عين شمس، وذلك بمقر مجلس الجامعة لإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين لمنصب عميد كلية الألسن، وضمّت القائمة النهائية للمرشحين لشغل منصب عميد كلية الألسن كلا من: الدكتور ياسر خميس رجب أمان، والدكتورة مروة محمد وجدي محمد الشريعي.

واستعرض المرشحان خلال المقابلات البرامج الأكاديمية والإدارية التي ركّزت على تطوير الكلية أكاديميًا وبحثيًا، وتعزيز مكانتها العلمية، وتوسيع التعاون مع المؤسسات والمراكز البحثية، إلى جانب مناقشة آليات رفع كفاءة العملية التعليمية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة البيئة الجامعية للطلاب.

وأكد الدكتور عصام فرحات حرص الجامعة على اختيار القيادات الأكاديمية وفق معايير الكفاءة والتميز، مشددًا على أن عملية الاختيار تتم في أجواء من الشفافية والحيادية، بهدف تعيين قيادة قادرة على دعم جهود الارتقاء بجودة العملية التعليمية وتحقيق رؤية الجامعة في التميز.