محافظات

محافظ المنيا يشهد احتفالية مئوية مدرسة الثانوية بنات ويكرم المتميزات

محافظ المنيا
محافظ المنيا
ايمن رياض

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في احتفالية مدرسة الثانوية بنات القديمة بمدينة المنيا، بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء المدرسة، حيث استهل زيارته بحضور طابور الصباح وسط أجواء عكست عراقة هذا الصرح التعليمي ودوره الممتد في تخريج أجيال متعاقبة من الطالبات المتميزات.

جاء ذلك بحضور صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، وحمادة نصر، مدير إدارة المنيا التعليمية، وابتسام مخلوف، مدير المدرسة، إلى جانب عدد من القيادات التعليمية والتنفيذية.

واستُهلت فعاليات الاحتفال بعزف السلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم قدّمتها إحدى الطالبات، ثم تقديم عدد من الفقرات الفنية والأغاني الوطنية والعروض الموسيقية، التي عبّرت عن روح الانتماء والاعتزاز بتاريخ مصر العريق، واحتفالًا بهذه المناسبة المميزة.

وخلال الزيارة، سلّم محافظ المنيا الشهادات للطالبات الفائزات بمسابقة “توفاس” اليابانية المعتمدة من جامعة هيروشيما ووزارة التربية والتعليم المصرية، لقياس مهارات الطالبات وتوثيق قدراتهن البرمجية، والمعتمدة من مؤسسة سبريكس اليابانية، كما كرّم عددًا من الطالبات المتميزات تقديرًا لتفوقهن العلمي وتميزهن في البرامج التعليمية الحديثة.

وأكد اللواء عماد كدواني أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم النشء، ورعاية الموهوبين، وصقل مهاراتهم بما يواكب متطلبات المستقبل، مشيرًا إلى أهمية تبني النماذج التعليمية المتطورة التي تسهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة.

كما تفقد محافظ المنيا عددًا من الفصول الدراسية، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية ومستوى الانضباط داخل المدرسة، ومدى توافر المناخ المناسب للطالبات، إلى جانب تفقد معمل العلوم، ومعرض التربية الفنية، ومعرض الاقتصاد المنزلي.

وفي ختام الزيارة، حرص محافظ المنيا على التقاط الصور التذكارية مع المعلمين والمعلمات، مثمنًا دور المعلم في أداء رسالته السامية، ومؤكدًا أن المعلم يمثل حجر الأساس في بناء الأجيال وصناعة مستقبل الوطن.

البيئة التعليمية

وأشار اللواء عماد كدواني إلى أن محافظة المنيا تولي قطاع التعليم اهتمامًا بالغًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، من خلال دعم المؤسسات التعليمية، وتحسين البيئة المدرسية، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

محافظ المنيا احتفال المئوية مدرسة الثانوية بنات البيئة التعليمية صقل المهارات

