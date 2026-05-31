الشغلانة بقت لجان مش موهبة بس| صدمة مي عز الدين من السوشيال ميديا

عبرت الفنانة مي عز الدين، عن صدمتها من حالة الوسط الفني وسيطرة لجان السوشال ميديا عليها خلال الفترة الأخيرة.

واضافت مي عز الدين، في لقاء عبر برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن :"دخلت في صدمة إن الشغلانة بقت لجان مش موهبة بس والممثل مع الزمن جهازه العصبي بيبوظ.. فبقينا في حـ ـرب وضغط.. السوشال ميديا والتعليقات كانت بالنسبة ليا مشكلة ومكنتش تمام وقعدت لوحدي لفترة.. ومش هلعب لعبة السوشال ميديا".

وتابعت مي عز الدين ، أن :"تعبت جدا من هذا الأمر وبدأت أفكر بطريقة مختلفة لكن مش هغير موقفي من هذه اللجان وارفضها".