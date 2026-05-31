والدة حمزة الطفل المعجزة: تركت شغلي علشان ابني رغم تمسكي بالمهنة التي أحبها

كشفت والدة الطفل حمزة المعجزة تفاصيل قرارها بترك عملها من أجل التفرغ لرعاية ابنها، مؤكدة أن مصلحة طفلها كانت السبب الرئيسي وراء اتخاذ هذا القرار رغم حبها الشديد لمجال عملها.

وقالت والدة حمزة، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج تفاصيل على قناة صدى البلد 2 إنها كانت تعمل بإحدى شركات استيراد السيارات، وكانت تمارس عملها عن بُعد من منزلها في الإسكندرية، إلى جانب مشاركتها في بعض المهام التسويقية الخاصة بالشركة.

وأوضحت أن إدارة الشركة طلبت منها التواجد بشكل دائم في المقر الرئيسي بالقاهرة، وهو ما وضعها أمام خيارين صعبين، إما الانتقال وترك ابنها في الإسكندرية أو الاستقالة من العمل.

وأضافت أنها رفضت الابتعاد عن طفلها، خاصة أن دراسته وحياته مستقرة في الإسكندرية، لذلك فضلت التخلي عن الوظيفة والبقاء إلى جواره، رغم محاولات أفراد أسرتها إقناعها بإمكانية رعاية الطفل أثناء وجودها في القاهرة.

وأكدت والدة "حمزة المعجزة" أن الفيديو الذي انتشر مؤخرًا لم يكن مخططًا لنشره، موضحة أنها قامت بتصوير ابنها بشكل عفوي أثناء حديثه معها دون أن يعلم بوجود الكاميرا، بعدما تأثرت بكلماته ومشاعره الصادقة تجاهها.

وأشارت إلى أن الفيديو تم تصويره قبل نحو شهر، ولم تكن تنوي نشره في البداية، إلا أن التفاعل الكبير معه عكس حجم التقدير الذي يكنه الطفل لوالدته وتضحياتها من أجله.