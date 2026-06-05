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مختار غباشي: ترامب يواجه ضغوطًا داخلية متزايدة ويحاول تحقيق ما فشل في فرضه على إيران عسكريًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كواليس مثيرة| لماذا ترفض إيران الرضوخ للشروط الأمريكية؟

إيران
إيران
رحمة سمير

أكد الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية، أن إيران لا تتعامل مع المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة من منطلق الرضوخ للضغوط أو الاستجابة للإملاءات، مشيرًا إلى أن طهران اعتادت على العقوبات والحصار منذ عقود، وهو ما جعلها تتبنى استراتيجية تقوم على الصبر والنفس الطويل في إدارة أزماتها الخارجية. 

وأوضح غباشي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن القيادة الإيرانية تدرك حجم الضغوط السياسية والاقتصادية التي تواجهها الإدارة الأمريكية أيضًا، الأمر الذي يمنحها مساحة أوسع للمناورة خلال المفاوضات، لافتًا إلى أن الملف النووي يرتبط بحسابات داخلية معقدة ومواقف تعتبرها طهران من الثوابت التي يصعب التنازل عنها بسهولة. 

وأضاف أن إيران ترى أن أي اتفاق يجب أن يحقق توازنًا في المصالح، وليس مجرد استجابة لشروط أمريكية أحادية، مؤكدًا أن تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي تجعل الوصول إلى تفاهم نهائي مرهونًا بقدرة الطرفين على تقديم ضمانات متبادلة تحفظ مصالح كل منهما وتجنب المنطقة مزيدًا من التصعيد.

 https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/931900966571086/

طهران للشروط الأمريكية المفاوضات الجارية الولايات المتحدة الخارجية

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