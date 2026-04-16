موسم توريد القمح.. محافظ المنيا يعلن جاهزية 42 موقعا للتخزين بالشون والصوامع

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بتنمية وتطوير القطاع الزراعي، وزيادة الرقعة المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح الذي يمثل أحد ركائز الأمن الغذائي القومي، مشيراً إلى أن المحافظة استعدت مبكراً لموسم التوريد الحالي لضمان خروجه بصورة مشرفة تليق بمكانة المنيا كواحدة من أكبر المحافظات المنتجة للقمح على مستوى الجمهورية، وبما يسهم في دعم المخزون الاستراتيجي للدولة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للقمح، لمتابعة انطلاق عمليات توريد محصول القمح لموسم 2026، والتي بدأت أمس الأربعاء 15 أبريل وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، حيث ناقش الاجتماع آليات إدارة الموسم الحالي، وتسخير كافة الإمكانيات اللوجستية والبشرية لتسهيل استلام المحصول من المزارعين دون أية معوقات.

وأشار المحافظ إلى تحقيق طفرة في المساحات المنزرعة هذا العام، حيث بلغت 232 ألفاً و733 فداناً، متجاوزة المستهدف بنحو 16 ألف فدان، نتيجة الجهود المكثفة لتحفيز المزارعين على التوسع في زراعة القمح، لافتاً إلى الجاهزية الكاملة لـ42 موقعاً تخزينياً ما بين صوامع وشون وهناجر، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 465 ألفاً و60 طناً، تم تجهيزها وفق أحدث النظم للحفاظ على جودة المحصول واستقبال الكميات الموردة بكفاءة عالية.

ووجه اللواء كدواني بتيسير إجراءات الاستلام وتقليل زمن الانتظار أمام الموردين، مع إزالة أية عقبات قد تواجههم، مشدداً على ضرورة التنسيق الكامل بين مديريات التموين والزراعة وكافة الأجهزة التنفيذية لضمان حسن إدارة المنظومة، كما شدد على فرض حظر تام لنقل الأقماح خارج حدود المحافظة، مكلفاً إدارة المرور والأجهزة الأمنية بالمتابعة المستمرة وضبط أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للحفاظ على هذا المحصول الاستراتيجي.

حضر الاجتماع المهندس محمد عبد الحميد العويسي وكيل وزارة الزراعة، والمهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين، والمهندسة هايدي كمال مدير الإصلاح الزراعي، إلى جانب ممثلي البنك الزراعي والجهات المعنية.

