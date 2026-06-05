متظاهرون أمام نيويورك تايمز يطالبون بحذف مقال عن السجون الإسرائيلية

تظاهر عشرات الأشخاص أمام مقر صحيفة نيويورك تايمز في مدينة نيويورك، للمرة الثانية خلال أسابيع، احتجاجا على مقال نُشر في الصحيفة وتضمن اتهامات تتعلق بارتكاب اعتداءات جنسية بحق فلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

وطالب المحتجون إدارة الصحيفة بفصل الكاتب نيكولاس كريستوف وحذف المقال محل الجدل، معتبرين أن محتواه يفتقر إلى الدقة ويضر بإسرائيل واليهود.

ورفع المشاركون لافتات حملت شعارات تنتقد الصحيفة وتتهمها بنشر معلومات مضللة، فيما هتف بعضهم ضد ما وصفوه بتنامي الخطاب المعادي للصهيونية.

وبحسب تقارير إعلامية، جاءت هذه الوقفة بعد احتجاج مماثل شهدته المنطقة نفسها الشهر الماضي، وشارك فيه عدد أكبر من المتظاهرين، في حين اقتصر الحضور هذه المرة على عشرات الأشخاص.