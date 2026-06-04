معرفكش يا شحات.. بائع الجرائد ضحية السرقة بحلوان باكيًا: بنتي متبرية مني

انهار عم شعبان، بائع الجرائد الشهير بمنطقة حلوان، باكيًا على الهواء أثناء حديثه عن معاناته الأسرية، كاشفًا عن تفاصيل مؤلمة يعيشها بعيدًا عن أزمته الأخيرة.



وقال عم شعبان خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه يشعر بحزن شديد بسبب جفاء ابنته له، مؤكدًا أنها أصبحت ترفض التواصل معه وتتعامل معه بطريقة تجرح مشاعره بعد سنوات طويلة قضاها في العمل والكفاح من أجل أسرته.



وأضاف بائع الجرائد: «بنتي بتقولي معرفكش.. وبتقولي أنت شحات»، مشيرًا إلى أن هذه الكلمات كانت أشد قسوة عليه من أي أزمة أو محنة مر بها خلال حياته.

وأوضح عم شعبان أنه لم يدخر جهدًا في تربية أبنائه وتوفير احتياجاتهم رغم ظروفه المعيشية الصعبة، مؤكدًا أن ما يؤلمه ليس ضيق الحال، وإنما الشعور بعدم التقدير ونكران سنوات العمر التي قضاها في العمل الشريف.



https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/931900966571086/