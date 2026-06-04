محمد موسى ينعى والدة سمسم شهاب بكلمات مؤثرة

حرص الإعلامي محمد موسى على تقديم واجب العزاء للفنان والمطرب سمسم شهاب في وفاة والدته، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم بعد معاناة طويلة مع المرض.

تقديم التعازي والمواساة



وأعرب محمد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، عن بالغ حزنه لخبر الوفاة، مقدمًا خالص التعازي والمواساة إلى صديقه الفنان سمسم شهاب وأسرته الكريمة، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

لحظة إنسانية مؤلمة

وأكد الإعلامي محمد موسى أن هذا المصاب الجلل يمثل لحظة إنسانية مؤلمة، متمنيًا للفنان سمسم شهاب الصبر والسلوان، وأن يلهم الله أسرته وأحباءه القوة لتجاوز هذه المحنة.



كما نقل موسى تعازي فريق عمل برنامج "خط أحمر" وأسرة قناة الحدث اليوم، مشددًا على وقوف الجميع إلى جانب الفنان في هذا الظرف الصعب، ومبتهلًا إلى الله أن يجعل ما أصاب الأسرة في ميزان حسناتهم.

