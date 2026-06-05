قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لجنة بمجلس النواب الأمريكي ترفض مقترحا لتقليص التعاون الدفاعي مع إسرائيل
اشتباكات مسلحة في الصومال قبيل مظاهرة للمعارضة وسط تبادل للاتهامات
أمطار رعدية بالوادي الجديد وأتربة مثيرة برياح البحر الأحمر.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة
أزمة تجنيد الحريديم تتفاقم.. قيادات دينية تصف المواجهة مع الحكومة الإسرائيلية بالحرب
متظاهرون أمام نيويورك تايمز يطالبون بحذف مقال عن السجون الإسرائيلية
كواليس مثيرة| لماذا ترفض إيران الرضوخ للشروط الأمريكية؟
أعظم الصلاة والدعاء في ليلة الجمعة.. اقض حاجتك وفرج كربك بـ 12 كلمة
شرطة الاحتلال تفرق احتجاجات للحريديم.. ترفض تجنيد المتدينين
زيلينسكي يدعو بوتين إلى لقاء مباشر: لا تخش إنهاء الحرب
قفل الباب علينا.. فنانة تكشف تعرضها للتـ.حرش من منتج شهير: استدرجني لمكتبه وخفت أصرخ
الجمعة الساعة كام؟.. مواقيت الصلاة اليوم 5 يونيو 2026 في القاهرة ومدن ومحافظات مصر
أحمد سعد لصدى البلد: الاختلاف سر نجاحي.. وتجديد اللوك جزء أساسي من شغلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اشتباكات مسلحة في الصومال قبيل مظاهرة للمعارضة وسط تبادل للاتهامات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

شهدت العاصمة الصومالية مقديشو اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن وأنصار المعارضة، قبيل مظاهرة كانت مقررة احتجاجا على سياسات الحكومة، ما أثار مخاوف من تصاعد التوتر السياسي والأمني في البلاد.

وأفاد سكان محليون بسماع إطلاق نار كثيف وانفجارات في عدة أحياء بالعاصمة، فيما لم تعلن السلطات حتى الآن حصيلة رسمية للخسائر البشرية الناتجة عن المواجهات.

ودعت كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد، في وقت تبادلت فيه الحكومة والمعارضة الاتهامات بشأن المسؤولية عن اندلاع أعمال العنف.

وتقول قوى المعارضة إن المظاهرة تهدف إلى الاحتجاج على ما تصفه بـ"انتهاكات دستورية" ومحاولات من الرئيس حسن شيخ محمود لتمديد فترة حكمه، وهي اتهامات نفتها الحكومة بشكل قاطع.

من جانبها، أعلنت شرطة مقديشو أن الأحداث جاءت نتيجة "هجمات منظمة" نفذتها مجموعات مسلحة مرتبطة بأطراف تسعى لتحقيق أهداف سياسية، مؤكدة أن قوات الأمن تصدت للهجمات وبدأت تحقيقات لتحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط لها وتمويلها.

في المقابل، اتهمت شخصيات معارضة قوات الأمن باستهداف مقرات ومواقع مرتبطة بالرئيس السابق شيخ شريف شيخ أحمد ورئيس الوزراء السابق حسن علي خيري، ما يعكس عمق الخلافات السياسية المتصاعدة داخل البلاد.

العاصمة الصومالية اشتباكات مسلحة مقديشو قوات الأمن الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف

الكاف يفجر مفاجأة بشأن دوري أبطال أفريقيا .. ويحسم الجدل رسميًا

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في مصر

العقارين

العمارات مالت .. إخلاء عاجل لسكان عقارين في كفر طهرمس

تقسيم المواطنين إلى شرائح.. الحكومة تعلن موعد التحول للدعم النقدي وحقيقة إلغاء بطاقة التموين

تقسيم المواطنين إلى شرائح.. الحكومة تعلن موعد تطبيق الدعم النقدي وحقيقة إلغاء بطاقة التموين

دوري الأبطال والكونفيدرالية

مفاجأة.. كاف يحسم الجدل بشأن زيادة الأندية في دوري الأبطال والكونفدرالية

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي يعلن إجراءات غير مسبوقة لمنع الغش في الثانوية العامة

زيادة المعاشات رسميًا 1 يوليو.. تعرف على النسبة السنوية

زيادة المعاشات رسميًا 1 يوليو.. تعرف على النسبة السنوية

بائع الجرائد

معرفكش يا شحات.. بائع الجرائد ضحية السرقة بحلوان باكيًا: بنتي متبرية مني

بالصور

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة.. حلوى صيفية سهلة بـ3 مكونات فقط

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة
طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة
طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة

فيديو

سهام جلال

لم نتجاهلها.. السقا وكرارة يردان على الاتهامات بعد وفاة سهام جلال

نادي الزمالك

إيقاف القيد يطارد الزمالك.. 17 قضية و300 مليون جنيه تهدد النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

المزيد