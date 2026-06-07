إعلام عبري: إسرائيل أخطرت واشنطن قبل شن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت

كشفت مصادر إعلامية أن إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية مسبقاً بنيتها تنفيذ غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، قبل وقت قصير من بدء الهجمات التي استهدفت مواقع قالت تل أبيب إنها تابعة لـ”حزب الله”.

وجاءت الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، معقل حزب الله الرئيسي في العاصمة اللبنانية، في ظل تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية واستمرار تبادل الهجمات بين الجانبين.

وأكدت الحكومة الإسرائيلية أن العملية جاءت رداً على هجمات صاروخية استهدفت مناطق في شمال إسرائيل.

وتشير التقارير إلى أن التنسيق المسبق مع واشنطن يهدف إلى إبقاء الولايات المتحدة على اطلاع بالتطورات العسكرية الحساسة في المنطقة، خاصة في ظل الجهود الأمريكية الرامية إلى منع اتساع رقعة المواجهة الإقليمية.

كما تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة للحفاظ على اتفاقات التهدئة ومنع انهيارها.

ويُنظر إلى الغارات الأخيرة على أنها تصعيد جديد قد يهدد مساعي التهدئة بين لبنان وإسرائيل، وسط تحذيرات دولية من تداعيات أي مواجهة واسعة النطاق على الاستقرار الإقليمي.