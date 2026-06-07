قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكسيوس: إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية أن هجمات حزب الله تمنحها حق الهجوم على بيروت
جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة آخر جراء إطلاق نار بوسط إسرائيل
سعر الريال السعودي ينخفض مقابل الجنيه
ترامب : لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي ولن نفعل ذلك
استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمال غرب مدينة غزة
مدبولي يتفقد أعمال تطوير منطقة بئر مسعود.. ويؤكد أهمية تطوير الواجهات الساحلية
شلل مؤقت على شريط السكة الحديد.. عربة بضائع تخرج عن مسارها بمحطة طهطا بسوهاج
بعد استهداف بيروت.. حنظلة الإيرانية لسكان شمال إسرائيل: غادروا منازلكم فورا
مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 53.13 مليار
مواعيد مباريات وقائمة منتخب السعودية في كأس العالم 2026
الشروف: إسرائيل تستخدم صواريخ محرَّمة دوليًا وتنتهك سيادة لبنان
تأمين إنتاج الكهرباء في الصيف.. تفاصيل رسائل مدبولي الاقتصادية من الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلام عبري: إسرائيل أخطرت واشنطن قبل شن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت

اسرائيل
اسرائيل
ملك ريان

كشفت مصادر إعلامية أن إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية مسبقاً بنيتها تنفيذ غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، قبل وقت قصير من بدء الهجمات التي استهدفت مواقع قالت تل أبيب إنها تابعة لـ”حزب الله”.  

 وجاءت الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، معقل حزب الله الرئيسي في العاصمة اللبنانية، في ظل تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية واستمرار تبادل الهجمات بين الجانبين. 

وأكدت الحكومة الإسرائيلية أن العملية جاءت رداً على هجمات صاروخية استهدفت مناطق في شمال إسرائيل.  

وتشير التقارير إلى أن التنسيق المسبق مع واشنطن يهدف إلى إبقاء الولايات المتحدة على اطلاع بالتطورات العسكرية الحساسة في المنطقة، خاصة في ظل الجهود الأمريكية الرامية إلى منع اتساع رقعة المواجهة الإقليمية. 

كما تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة للحفاظ على اتفاقات التهدئة ومنع انهيارها.  

ويُنظر إلى الغارات الأخيرة على أنها تصعيد جديد قد يهدد مساعي التهدئة بين لبنان وإسرائيل، وسط تحذيرات دولية من تداعيات أي مواجهة واسعة النطاق على الاستقرار الإقليمي.   

عاجل عواجل صحافة عبرية اسرائيل امريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

مصر والبرازيل

مصر تزرع الشكوك في البرازيل.. ماذا قالت صحف السامبا بعد ودية الختام قبل المونديال؟

مشغولات ذهبية

عيار 21 يهبط 325 جنيها.. انهيار حاد بأسعار الذهب الآن في مصر

مباراة منتخب مصر و البرازيل

مهيب عبدالهادي يُثير الجدل بشأن رجل مباراة منتخب مصر والبرازيل

أرشيفية

إيران تعترف لأول مرة: إصابة مجتبي خامنئي كانت أخطر مما أُعلن

رافينيا

رغم الفوز على مصر.. رافينيا: الجميع حزين لهذا السبب

بيض

55 جنيها في المزرعة.. هبوط حاد في أسعار كرتونة البيض الآن

ترشيحاتنا

الفريق الجراحى بمستشفى قنا الجامعى

فريق جراحة القلب والصدر بمستشفى قنا الجامعى ينقذ مريضة أصيبت فى حادث قطار

جولة محافظ أسوان

تعزيز الكفاءة وتقليل الأعطال..محافظ أسوان يتابع ميدانياً أعمال تركيب المطرقة المائية بمحطة الصرف الصحى بالكرور

جهود محافظة أسوان

تطبيق القانون بكل حسم.. محافظ أسوان يرصد مخالفة بناء بدون ترخيص وإشغال رصيف للمشاة بطريق السادات

بالصور

تعليم الشرقية: لا شكاوى في امتحانات الإعدادية خلال اليوم الثالث

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

محافظ الشرقية يشهد إطلاق مليون زريعة أسماك ببحر مويس بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق بطولة الشرقية الأساسية للكاراتيه تحت 12 عامًا المؤهلة للجمهورية.. صور

جانب من البطولة
جانب من البطولة
جانب من البطولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد