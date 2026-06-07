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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بطاقة حمراء من الأرض.. كم شخصا يستطيع الكوكب استيعابه؟

كوكب الأرض
كوكب الأرض
أمينة الدسوقي

في تحذير علمي جديد يثير القلق بشأن مستقبل البشرية، كشفت دراسة حديثة أن سكان العالم باتوا يعيشون اليوم بما يتجاوز قدرة كوكب الأرض على توفير الموارد اللازمة لاستمرار الحياة بشكل مستدام، ما يضع العالم أمام تحديات بيئية واقتصادية متزايدة قد تتفاقم خلال العقود المقبلة.

الدراسة، التي نُشرت في مجلة Environmental Research Letters، رسمت صورة مقلقة لمستقبل الكوكب بعد تحليل بيانات سكانية وبيئية تمتد لأكثر من قرنين وخلص الباحثون إلى أن عدد سكان العالم الحالي، الذي بلغ نحو 8.3 مليار نسمة، يفوق بكثير ما يمكن للأرض دعمه على المدى الطويل دون استنزاف مواردها الطبيعية.

 

هل تجاوز البشر حدود الكوكب؟

الباحث الرئيسي للدراسة، كوري برادشو، أستاذ علم البيئة العالمية بجامعة فليندرز، أكد أن العالم يواجه أزمة صامتة تتعلق بالاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية.

وأوضح أن الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري خلال العقود الماضية ساهم في إخفاء الآثار الحقيقية لاستنزاف البيئة، ما منح البشرية شعورا زائفا بالقدرة على مواصلة النمو دون حدود، بينما كانت الموارد الطبيعية تتعرض لضغوط متزايدة عامًا بعد آخر.

 

رقم صادم كم شخصا تستطيع الأرض استيعابه؟

ومن أكثر النتائج إثارة للجدل في الدراسة، تقدير الباحثين أن العدد السكاني الذي يمكن للأرض دعمه بصورة مستدامة، مع الحفاظ على مستوى معيشي جيد وبيئة متوازنة، لا يتجاوز 2.5 مليار نسمة فقط.

كوكب الأرض

هذا الرقم يسلط الضوء على الفجوة الضخمة بين الواقع الحالي والطاقة البيئية للكوكب، ويطرح تساؤلات جدية حول كيفية إدارة الموارد في عالم يزداد عدد سكانه باستمرار.

 

لا انهيار وشيك لكن الضغوط تتصاعد

ورغم أن الدراسة لا تتوقع انهيارا مفاجئا للحضارة البشرية، فإنها تحذر من سلسلة من الأزمات المتشابكة التي بدأت ملامحها تظهر بالفعل، من بينها تراجع التنوع الحيوي، وتزايد المخاطر التي تهدد الأمن الغذائي والمائي، إلى جانب اتساع فجوة عدم المساواة بين المجتمعات.

كما درس فريق البحث العلاقة بين النمو السكاني وتغير المناخ والانبعاثات الكربونية والبصمة البيئية العالمية، مؤكدين أن استمرار الأنماط الحالية للاستهلاك سيؤدي إلى تفاقم الضغوط على الأنظمة البيئية الداعمة للحياة.

كوكب

نافذة الأمل ما زالت مفتوحة

ورغم التحذيرات القوية، لم تغلق الدراسة باب الأمل فقد أكد الباحثون أن الفرصة لا تزال متاحة لتجنب السيناريوهات الأسوأ، عبر تبني سياسات تنموية أكثر استدامة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، والحد من الهدر، وتعزيز التعاون الدولي لحماية البيئة.

كوكب الأرض تحليل بيانات سكانية علم البيئة العالمية النمو السكاني وتغير المناخ تغير المناخ

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