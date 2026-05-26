قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عودة للتراجع من جديد.. أسعار الذهب تفاجئ المصريين في وقفة عيد الأضحى
الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك البحرين للتهنئة بعيد الأضحى
الرئيس السيسي لملك البحرين: نثمن تهنئتكم بالعيد ونتمنى دوام الأمن والاستقرار للشعب الشقيق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة
وسط أجواء شديدة الحرارة.. توزيع مظلات وأكياس ثلج على حجاج عرفات
منتخب روسيا.. تعرف على منافس مصر في بروفة قوية قبل السفر للمونديال
فى أجواء روحانية بعرفات.. حجاج القرعة: الدولة وفرت لنا رحلة حج استثنائية
الإسعاف والطوارئ: شهداء ومصابون في قصف للاحتلال استهدف سيارة مدنية بغزة
تسلل مسيرة أطلقها حزب الله.. صفارات الإنذار تدوي في عدة مستوطنات إسرائيلية
إحتفال وهمي.. واقعة طريفة في تتويج ريفيرز يونايتد النيجيري بلقب الدوري|صور
خطبة عرفة.. الحذيفي يدعو إلى التقوى ووحدة المسلمين والتمسك بالتوحيد في أعظم المشاهد.. لا شعارات سياسية أو نداءات حزبية بالحج
مجموعة مصر.. فيفا يتمسك بإقامة مباريات إيران في أمريكا رغم أزمة التأشيرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رصد كوكب غريب.. صباحات ملبدة بالسحب على بعد 299 سنة ضوئية

كوكب
كوكب
أمينة الدسوقي

كشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي عن كوكب خارجي عملاق يتمتع بظروف جوية غير معتادة، حيث تغطي السحب المعدنية الكثيفة أجواءه مع بداية الصباح، قبل أن تتلاشى تدريجيا مع حلول المساء، لتظهر ملامح غلاف جوي أكثر صفاء وبصمات واضحة لبخار الماء.

اكتشاف جديد يكشف طقسا غير مألوف في العوالم البعيدة

ويحمل الكوكب اسم واسب-94 إيه بي، وهو عملاق غازي من فئة “المشتريات الحارة”، يقع على مسافة تقدر بنحو 299 سنة ضوئية من الأرض، ويمثل نموذجاً مهماً لفهم طبيعة الأغلفة الجوية للكواكب الواقعة خارج المجموعة الشمسية.

 

“المشتريات الحارة” مختبرات طبيعية للطقس الفضائي

تنتمي هذه الفئة من الكواكب إلى عوالم غازية شبيهة بكوكب المشتري، لكنها تدور بالقرب الشديد من نجومها، ما يعرضها لدرجات حرارة هائلة وظروف مناخية قاسية.

وبحسب الدراسة المنشورة في دورية Science، فإن الغلاف الجوي لكوكب “واسب-94 إيه بي” ليس متجانسا كما كان يُعتقد سابقا، بل يشهد دورة طقس نشطة تتحرك فيها السحب بين جانبيه البارد والحار، قبل أن تتبخر تحت تأثير الفروق الحرارية الضخمة.

 

كيف يدرس العلماء الكواكب البعيدة؟

يعتمد العلماء في دراسة الكواكب الخارجية على تحليل الضوء الصادر من النجم المضيف أثناء مرور الكوكب أمامه، إذ يحمل هذا الضوء إشارات كيميائية تكشف وجود بخار الماء أو الغازات المختلفة في الغلاف الجوي.

لكن السحب والجسيمات الدقيقة المعروفة باسم “الأيروسولات” قد تعيق قراءة هذه الإشارات أو تغير شكلها، ما يجعل فهم طبيعة السحب خطوة أساسية لتحديد التركيب الكيميائي والحراري للكواكب البعيدة بدقة.

ولهذا ركز الباحثون على سؤال محوري هل تتكون هذه الجسيمات من سحب معدنية ناتجة عن التكاثف، أم من ضباب كيميائي يتشكل بفعل الإشعاع النجمي القوي؟

 

كوكب بوجه دائم نحو نجمه

يتميز “واسب-94 إيه بي” بأنه كوكب مقيد مدارياً، أي أن أحد وجهيه يظل مواجهاً لنجمه بشكل دائم، بينما يبقى الوجه الآخر أكثر برودة وظلاماً.

هذا التباين الحاد خلق اختلافات مناخية كبيرة داخل الغلاف الجوي، حيث استخدم الباحثون أداة “نيريس” على متن تلسكوب جيمس ويب لتحليل الضوء القادم من جانبي الكوكب، الصباحي والمسائي، كل على حدة.

وأظهرت النتائج أن الجانب الصباحي، الأقل حرارة، مغطى بسحب معدنية كثيفة تحجب الإشارات الكيميائية، بينما بدا الجانب المسائي أكثر صفاءً مع ظهور امتصاص قوي لبخار الماء.

 

دورة مناخية معقدة بفروق حرارية هائلة

ويرى العلماء أن السحب تتشكل فوق الجانب الليلي الأكثر برودة، ثم تنتقل بفعل الرياح نحو منطقة الصباح حيث تصل إلى أعلى كثافة لها، قبل أن تتبخر تدريجياً عند انتقالها إلى الجانب النهاري الأكثر حرارة.

وتشير النماذج المناخية ثلاثية الأبعاد إلى أن الفارق الحراري بين نصفي الكوكب يصل إلى نحو 450 درجة كلفن، أي ما يعادل حوالي 177 درجة مئوية، وهو ما يكفي لتحويل المواد بين حالتي التكاثف والتبخر باستمرار.

 

إعادة التفكير في دراسة الكواكب الخارجية

لا تكمن أهمية هذا الاكتشاف في الكوكب وحده، بل في الطريقة التي قد تغير بها هذه النتائج فهم العلماء للأغلفة الجوية للكواكب الخارجية.

فالكثير من الدراسات السابقة كانت تفترض أن الغلاف الجوي للكوكب متجانس نسبياً، لكن الدراسة الجديدة تؤكد أن هذا الافتراض قد يكون مضللاً، لأن اختلاف الظروف بين جانبي الكوكب قد يؤدي إلى قراءات غير دقيقة لكمية بخار الماء أو طبيعة السحب ودرجات الحرارة.

ويعتقد الباحثون أن استمرار تلسكوب جيمس ويب في دراسة العوالم البعيدة سيساعد على كشف أنظمة طقس أكثر تعقيداً، وربما يعيد تشكيل فهم البشر لطبيعة الكواكب خارج نظامنا الشمسي، حيث لم تعد هذه العوالم مجرد أجسام بعيدة، بل بيئات ديناميكية تمتلك دورات مناخية كاملة تشبه ــ وإن بصورة أكثر تطرفاً ــ ما يحدث على الأرض.

تلسكوب جيمس ويب الفضائي واسب 94 إيه بي المشتريات الحارة الغلاف الجوي لكوكب “واسب 94 إيه بي” كوكب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سورة تقرأ يوم عرفة

أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

بدأ يوم عرفة 2026 الآن.. اغتنمه بأفضل 100 دعاء مستجاب.. و10 أعمال تدخلك الجنة

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

الدعاء يوم عرفة

متى يبدأ الدعاء يوم عرفة ومتى ينتهي؟.. الآن ويستجاب في 7 أوقات

الدواجن

قبل العيد بساعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

دعاء النبي يوم عرفة .. 40 كلمة جامعة للخيرات رددها الرسول لا تتركها حتى المغرب

جبل عرفات

قصة جبل عرفات ولماذا يقف عليه الحجاج وسبب تسميته بهذا الاسم؟ معلومات تهمك

احمد عز والسقا

مدحت العدل يناشد أحمد عز والسقا: أنتم فين من دعم الزمالك؟

ترشيحاتنا

فيلم أسد

إعلان تشويقي جديد لفيلم أسد بمناسبة عيد الأضحى

ياسمين عبد العزيز

وسط أجواء روحانية.. ياسمين عبد العزيز تؤدي مناسك الحج

ريم العدل

ريم العدل: فيلم أسد كان تحديا كبيرا وجهزنا أزياءً لـ 3000 شخص

بالصور

5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل

5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل
5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل
5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل

علامات فساد اللحمة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى

علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى
علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى
علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى

كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى

كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى
كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى
كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى

بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟

بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟
بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟
بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد