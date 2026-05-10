دراسة علمية صادمة.. البشرية تتجاوز القدرة الاستيعابية لكوكب الأرض| ماذا يحدث؟

في تحذير علمي لافت، كشفت دراسة حديثة أن عدد سكان العالم، الذي يناهز اليوم 8.3 مليار نسمة، بات يتجاوز بكثير قدرة الأرض على دعم هذا الوجود البشري بشكل مستدام وفق أنماط الاستهلاك الحالية.

الدراسة، نُشرت في دورية Environmental Research Letters ونقلها موقع ScienceAlert و قادها الباحث كوري برادشو من جامعة فليندرز في أستراليا، اعتمدت على تحليل بيانات سكانية تمتد لأكثر من قرنين، لتصل إلى نتيجة مقلقة البشرية تعيش حالياً خارج الحدود البيئية التي يمكن للكوكب تحملها على المدى الطويل.

ما المقصود بـ«القدرة الاستيعابية»؟

يشير علماء البيئة إلى مفهوم «القدرة الاستيعابية» باعتباره الحد الأقصى لعدد الأفراد الذين يمكن لبيئة ما إعالتهم بصورة مستدامة، استناداً إلى الموارد المتاحة ومعدل تجددها الطبيعي.

غير أن الإنسان، بخلاف بقية الكائنات، تمكن عبر التكنولوجيا خصوصاً باستخدام الوقود الأحفوري من تجاوز هذه الحدود مؤقتاً وهو ما سمح بتوسع سكاني هائل خلال القرن العشرين، دون أن يعني ذلك أن الموارد قادرة فعلاً على مواكبة هذا التوسع.

ومن اللافت أن المصطلح نفسه يعود أصله إلى صناعة الشحن في القرن التاسع عشر، عندما استُخدم لتحديد كمية البضائع التي يمكن للسفن العاملة بالفحم حملها دون التأثير على احتياجاتها التشغيلية.

الوقود الأحفوري المحرّك الخفي للانفجار السكاني

ترى الدراسة أن التحول إلى الوقود الأحفوري كان العامل الحاسم وراء النمو السكاني السريع.

فقد أتاح إنتاج الأسمدة والطاقة والغذاء بكميات ضخمة، ما خلق «دعماً مصطنعاً» لقدرة الأرض على الإعالة.

لكن هذا الدعم لا يعكس الواقع البيئي الحقيقي، إذ تعتمد الاقتصادات الحديثة على نمو متواصل يتجاهل حدود تجدد الموارد الطبيعية.

مرحلة ديموغرافية سلبية تلوح في الأفق

أظهرت النماذج التي اعتمدها الفريق البحثي أن العالم دخل منذ ستينيات القرن الماضي مرحلة ديموغرافية مختلفة، حيث لم يعد ارتفاع عدد السكان يقابله تسارع في معدل النمو، بل بدأ المنحنى في التباطؤ.

ووفق التقديرات، قد يبلغ عدد سكان العالم ذروته بين 11.7 و12.4 مليار نسمة بحلول أواخر ستينيات أو سبعينيات هذا القرن إذا استمرت الاتجاهات الحالية.

ورغم أن الحد الأقصى النظري لقدرة الأرض قد يصل إلى نحو 12 مليار نسمة، فإن «العدد الأمثل» المستدام في ظل أنماط الاستهلاك الراهنة لا يتجاوز 2.5 مليار نسمة فقط.

الاستهلاك المفرط الوجه الأخطر للأزمة

الفجوة الهائلة بين العدد الأمثل للسكان والحجم الحالي تفسر كثيراً من أزمات العصر، من «الإفلاس المائي» الذي حذرت منه الأمم المتحدة، إلى التراجع الحاد في أعداد الحيوانات، وصولاً إلى تفاقم تغير المناخ.

فالاعتماد المكثف على الوقود الأحفوري لا يساهم فقط في استنزاف الموارد، بل يؤدي إلى اضطراب النظم البيئية وارتفاع درجات الحرارة عالمياً.

هل ما زال الوقت متاحاً للإنقاذ؟

رغم الصورة القاتمة، يؤكد الباحثون أن نافذة التحرك لم تغلق بعد لكن ذلك يتطلب تغييرات جذرية في أنماط استهلاك الأرض والمياه والطاقة والتنوع البيولوجي.

ويشير برادشو إلى أن انخفاض عدد السكان وتراجع مستويات الاستهلاك قد يحققان نتائج أفضل للبشرية والكوكب معاً، إذا ما ترافقت الجهود الدولية مع سياسات بيئية أكثر صرامة واستدامة.

وتخلص الدراسة إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في عدد البشر، بل في الطريقة التي يستهلكون بها موارد كوكبهم.