دراسة مثيرة للجدل بشأن إعادة الزمن إلى الوراء .. هل ينجح؟

يتداول بعض العلماء والمفكرين في الفترة الأخيرة نظرية جريئة ومثيرة للجدل حول مستقبل البشرية، تتراوح بين إطالة العمر بشكل غير مسبوق، وصولًا إلى أفكار تبدو أقرب إلى الخيال العلمي، مثل إمكانية “إعادة الزمن إلى الوراء”.

وتستند هذه التوقعات إلى التطور السريع في مجالات التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي، حيث يرى عدد من الباحثين أن الإنسان قد يتمكن خلال العقود المقبلة من إبطاء الشيخوخة أو حتى عكسها جزئيًا، ما قد يمنح البعض أعمارًا أطول بكثير مما هو معتاد حاليًا.

وبحسب موقع "بوبيولار ميكانيكس"، يعتمد ذلك على التقدم في فهم الخلايا وآليات تجددها، إضافة إلى تقنيات تعديل الجينات والعلاج بالخلايا الجذعية.

هل يمكن العودة بالزمن؟

من بين أبرز هذه الطروحات، ما يتحدث عن اقتراب البشرية من مرحلة “التفرد التكنولوجي”، وهي نقطة مفترضة يصل فيها الذكاء الاصطناعي إلى مستوى يفوق قدرات الإنسان، ما قد يحدث تحولًا جذريًا في مختلف مجالات الحياة.

ويرى أصحاب هذا التوجه أن هذه المرحلة قد تفتح الباب أمام إنجازات غير مسبوقة، مثل تحميل الوعي البشري على أنظمة رقمية، أو دمج الإنسان مع الآلة بشكل أعمق.

كما تبرز فكرة مثيرة للجدل تتعلق بإمكانية “العودة بالزمن”، وهي لا تعني بالضرورة السفر الزمني التقليدي، بل تشير إلى قدرة العلم على محاكاة الماضي أو إعادة بناء الأحداث بدقة كبيرة عبر تقنيات متقدمة، أو حتى التلاعب بالإدراك الزمني لدى الإنسان.

وجاءت هذه التوقعات في تصريحات أدلى بها عالم الحاسوب والمستقبليات راي كرزويل، والذي عمل سابقاً كمهندس بارز في مجال الذكاء الاصطناعي بشركة "جوجل" الأميركية.

ويعتقد كرزويل أن البشرية ستصل إلى هذه النقطة في غضون ثلاث سنوات فقط من الآن، أي بحلول العام 2029 سوف يُصبح العلم قادراً على إعادة الزمن إلى الوراء، وذلك عبر تطورات تؤدي إلى زيادة أعمار بعض البشر بأسرع من حركة الزمن ذاته، أي أن عمر الشخص يزداد بأكثر من عام واحد في كل سنة.

ويعتقد بعض الباحثين أن التطورات المتسارعة قد تجعل مثل هذه المفاهيم أقرب إلى التطبيق خلال سنوات قليلة، رغم أنها ما تزال محل نقاش واسع.

زيادة عمر الإنسان!

وفي سياق متصل، يطرح خبراء احتمال أن يعيش بعض البشر فترات زمنية طويلة جدًا، إذا نجحت الأبحاث في إيقاف تدهور الخلايا المرتبط بالتقدم في العمر، إلا أن هذه الفكرة تواجه تحديات علمية وأخلاقية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بتأثيرها على المجتمعات والموارد.

ورغم الحماس المحيط بهذه التوقعات، يؤكد عدد من العلماء أن الكثير منها لا يزال في إطار الفرضيات أو التنبؤات المستقبلية، ولم يصل بعد إلى مرحلة التطبيق العملي.

كما يشددون على ضرورة التعامل معها بحذر، لأن الفجوة ما تزال كبيرة بين ما هو ممكن نظريًا وما يمكن تحقيقه فعليًا على أرض الواقع.

وبحسب العلماء، تعكس هذه الرؤى طموح الإنسان الدائم لتجاوز حدوده الطبيعية، لكنها تطرح في الوقت ذاته تساؤلات عميقة حول مستقبل البشرية وحدود العلم، وما إذا كانت هذه الأحلام ستتحول يومًا إلى واقع ملموس أم ستظل مجرد أفكار طموحة تسبق زمنها.