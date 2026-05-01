القس أندريه زكي: دراستي الأكاديمية كانت بعيدة عن أي أدوار قيادية

قال القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، إن فترة دراسته الأكاديمية كانت قبل توليه أي مناصب قيادية في الطائفة، موضحًا أنه كان آنذاك طالبًا شابًا في أوائل التسعينيات أثناء دراسته لمرحلة الماجستير.

وأضاف خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في تلك المرحلة لم يكن يشغل أي موقع قيادي، وأن مشاركته كانت في إطار الدراسة فقط، لافتًا إلى أنه لاحقًا خلال دراسته للدكتوراه في المملكة المتحدة واجه بيئة أكاديمية متنوعة تناولت قضايا فكرية واجتماعية وسياسية حساسة، كانت تثير نقاشات واسعة داخل الجامعات.

وأشار إلى أن هذه الفترة شهدت نقاشات حول قضايا مثيرة للجدل في المجتمعات الغربية، مثل "المثلية"، إلى جانب قضايا دولية حساسة مثل الصراع العربي الإسرائيلي، موضحًا أن هذه الموضوعات كانت تُطرح في سياق أكاديمي مفتوح للنقاش.

وأكد أن تجربته خلال الدراسة لم تتضمن أي انخراط في جماعات أو أطر تنظيمية، وإنما كانت تقتصر على التفاعل الأكاديمي الطبيعي بين الطلاب.