أصل الحكاية

الفطريات تمهد طريق البشر للمريخ.. هل اقترب حلم استعمار الكوكب الأحمر؟

أمينة الدسوقي

في خطوة علمية قد تُغير مستقبل البشرية خارج الأرض، توصل فريق دولي من العلماء إلى طريقة مبتكرة قد تساعد البشر على إنتاج الغذاء فوق سطح المريخ، عبر استخدام أنواع خاصة من الفطريات القادرة على تحويل التربة المريخية السامة إلى بيئة صالحة للزراعة.

ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف قد يمثل نقطة تحول رئيسية في خطط استعمار الكوكب الأحمر، خاصة مع تصاعد مشاريع رحلات الفضاء طويلة الأمد التي تقودها وكالات فضاء عالمية وشركات خاصة.

أزمة الغذاء العقبة الأكبر أمام استعمار المريخ

أظهرت دراسة نُشرت في مجلة “Frontiers in Astronomy and Space Sciences” أجراها علماء من الولايات المتحدة والبرازيل أن البشرية أصبحت أقرب إلى حل واحدة من أعقد مشكلات العيش خارج الأرض، وهي كيفية توفير الغذاء للمستوطنات البشرية المستقبلية على القمر والمريخ دون الحاجة إلى نقل كميات هائلة من التربة الزراعية من الأرض.

وتكمن المشكلة في أن سطح المريخ والقمر مغطى بطبقة تُعرف باسم “الريغوليت”، وهي مادة فقيرة بالعناصر الغذائية الأساسية مثل النيتروجين والبوتاسيوم والفوسفور، كما أنها تحتوي على مركبات قد تكون سامة للنباتات والكائنات الحية.

وبسبب هذه الظروف القاسية، ظل إنتاج الغذاء على المريخ أحد أكبر التحديات التي تواجه العلماء منذ سنوات.

فطريات ذكية لتحويل التربة المريخية

ركزت الدراسة على نوع من الفطريات يُعرف باسم “الفطر الميكوريحي الحويصلي الشجري” (AMF)، وهو فطر يعمل على الارتباط بجذور النباتات وزيادة قدرتها على امتصاص العناصر الغذائية والمياه.

ويؤكد العلماء أن هذه الفطريات يمكن أن تساعد النباتات على تحمل الظروف البيئية القاسية مثل نقص المياه والتغيرات الحادة في درجات الحرارة، وهي ظروف تشبه إلى حد كبير البيئة المريخية.

كما اقترح الباحثون استخدام فطر “الترايكوديرما” الذي يمتلك قدرة فريدة على تحرير المعادن من التربة وتحسين بنيتها الفيزيائية، ما يجعل الريغوليت أكثر ملاءمة لنمو الجذور وإنتاج المحاصيل.

وأوضح الباحثون أن دمج هذه الفطريات في أنظمة الزراعة الفضائية قد يفتح الباب أمام إنشاء مزارع حقيقية فوق سطح المريخ خلال العقود المقبلة.

رحلات المريخ السباق العالمي يقترب

يتزامن هذا التطور العلمي مع تصاعد الاهتمام العالمي بإرسال البشر إلى المريخ، حيث تعمل وكالة ناسا على تطوير برامج فضائية طويلة الأمد ضمن مشروع “أرتميس”، الذي يهدف أولا إلى إعادة البشر إلى القمر قبل استخدامه كنقطة انطلاق نحو الكوكب الأحمر.

وفي الوقت نفسه، تواصل شركة  تطوير مركبة “ستارشيب”، المصممة خصيصا لنقل البشر والإمدادات إلى المريخ في رحلات قد تستغرق عدة أشهر.

ويؤكد خبراء الفضاء أن نجاح أي مهمة بشرية إلى المريخ لن يعتمد فقط على تقنيات الصواريخ، بل أيضا على القدرة على إنتاج الغذاء والمياه والأكسجين بشكل محلي داخل المستعمرات المستقبلية.

استخدام موارد المريخ لتقليل التكاليف

يعتمد العلماء على مفهوم يُعرف باسم “استخدام الموارد في الموقع” أو ISRU، وهو نهج يقوم على استغلال الموارد المتاحة على سطح الكواكب بدلا من نقل كل شيء من الأرض.

ويعتقد الباحثون أن نجاح الفطريات في تحويل التربة المريخية إلى بيئة زراعية سيؤدي إلى خفض هائل في تكاليف رحلات الفضاء، ويجعل بناء مستوطنات بشرية دائمة على المريخ أكثر واقعية.

كما قد يسهم هذا التطور في إنشاء أنظمة بيئية مغلقة تسمح للبشر بالعيش لفترات طويلة على الكوكب الأحمر دون الاعتماد الكامل على الإمدادات الأرضية.

هل يصبح المريخ موطن البشر الجديد؟

رغم أن استعمار المريخ لا يزال يواجه تحديات ضخمة تتعلق بالإشعاعات الكونية ونقص الأكسجين ودرجات الحرارة القاسية، فإن العلماء يرون أن تحقيق الاكتفاء الغذائي يمثل إحدى أهم الخطوات نحو تحويل هذا الحلم إلى حقيقة.

ومع تسارع الاكتشافات العلمية وتطور تقنيات الفضاء، يبدو أن فكرة انتقال البشر للعيش على المريخ لم تعد مجرد خيال علمي، بل مشروعا قد يشهده العالم خلال العقود القادمة.

