قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلومبيرج: توقعات بتراجع النفط إلى 100 دولار خلال الـ12 شهراً المقبل
تيسيرًا على الطلاب.. جامعة سوهاج الأهلية تفتح باب التحويل للكليات
رحيل الشاعر سمير عبد الباقي شاعر العامية ومبدع أدب الطفل والمسرح
تراجع الذهب بفعل قوة الدولار وتزايد التوقعات برفع الفائدة الأمريكية
المعيقلي يدعو الحجاج للالتزام بالتعليمات حفاظًا على سلامة الجميع
إمام المسجد النبوي يحذر من مخالفة تعليمات الحج والتنظيمات الرسمية
3000 جنيه قبل عيد الأضحى..كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة
تسريب معلومات لحزب الله.. الجيش اللبناني يرد على العقوبات الأمريكية ضد أحد عناصره
خبير: تثبت أسعار الفائدة يحقق توازن بين السيطرة على الأسعار ودعم الاقتصاد
رئيس "العلوم السياسية"بجامعة القاهرة: المياه "قضية أمن قومي" .. والتنافس عليها قد يفوق صراعات النفط
من ترك صلاة الجمعة بسبب النوم في عشر ذي الحجة.. احذر 3 عقوبات مضاعفة
جوارديولا يرحل عن تدريب مانشستر سيتي رسميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

لغز جديد يهز الفضاء.. ظاهرة كونية حصرية للأرض تحدث على المريخ | ما الذي رصده مافن ؟

الفضاء
الفضاء
أمينة الدسوقي

في اكتشاف علمي غير متوقع، رصد العلماء لأول مرة على كوكب المريخ ظاهرة فضائية غامضة كان يعتقد لسنوات طويلة أنها تقتصر فقط على الكواكب التي تمتلك مجالا مغناطيسيا قويا مثل الأرض.

هذا الاكتشاف المثير قد يغير فهم العلماء لطبيعة الغلاف الجوي للكوكب الأحمر، كما يفتح الباب أمام إعادة النظر في الطريقة التي تتفاعل بها الكواكب مع العواصف الشمسية والطقس الفضائي.

مافن يرصد ما لم يكن متوقعا

الاختراق العلمي الجديد تحقق بفضل بيانات مسبار مافن التابع لوكالة ناسا، والمخصص لدراسة الغلاف الجوي العلوي للمريخ
وخلال تحليل البيانات، تمكن العلماء من رصد ظاهرة تُعرف باسم “تأثير زوان-وولف”، وهي ظاهرة فيزيائية ترتبط بسلوك البلازما والمجالات المغناطيسية، وكانت تُعتبر حتى الآن حكرا على الأرض والكواكب ذات الحقول المغناطيسية القوية.

المريخ

وتحدث هذه الظاهرة عندما تتعرض الجسيمات المشحونة لضغط شديد، ما يؤدي إلى إعادة توزيعها داخل ما يعرف بـ“أنابيب التدفق المغناطيسي”، بطريقة تشبه خروج معجون الأسنان من الأنبوب عند الضغط عليه.

صدمة علمية المريخ يتصرف مثل الأرض

المثير في الاكتشاف أن المريخ لا يمتلك مجالا مغناطيسيا عالميا مثل الأرض، وهو ما جعل العلماء يعتقدون سابقا أن ظهور هذا النوع من السلوك المغناطيسي على الكوكب الأحمر أمر مستحيل.
لكن النتائج الجديدة، التي نشرتها مجلة Nature، قلبت هذه الفرضية رأسا على عقب، بعدما أظهرت أن البلازما داخل الغلاف الجوي للمريخ تتصرف بطريقة مشابهة لما يحدث عند حدود الغلاف المغناطيسي للأرض.

عاصفة شمسية كشفت السر

بدأت القصة خلال مراقبة مسبار “مافن” لعاصفة شمسية قوية ضربت المريخ في ديسمبر 2023 وخلال فحص البيانات، لاحظ الباحثون تموجات غريبة وغير معتادة في قياسات المجال المغناطيسي.

وقال الباحث كريستوفر فاولر، الأستاذ المساعد في جامعة فرجينيا الغربية والمؤلف الرئيسي للدراسة، إنه لم يكن يتوقع أبدا رؤية هذا التأثير داخل الغلاف الجوي للمريخ، مؤكدًا أن الظاهرة لم تُرصد من قبل في أي كوكب يفتقر إلى مجال مغناطيسي عالمي.

كيف تحدث الظاهرة؟

يحدث تأثير “زوان-وولف” عندما يؤدي ضغط المجال المغناطيسي إلى دفع الجسيمات المشحونة عبر هياكل مغناطيسية معقدة تُعرف باسم “أنابيب التدفق”.

وعلى الأرض، يلعب هذا التأثير دورا مهما في إعادة توجيه الرياح الشمسية بعيدا عن الكوكب، ما يساعد على حماية السطح من الإشعاعات الخطيرة.

لكن المفاجأة الكبرى كانت اكتشاف أن الغلاف الجوي للمريخ قادر على إظهار السلوك نفسه، رغم افتقاره إلى الدرع المغناطيسي الذي تمتلكه الأرض.

الأيونوسفير المنطقة التي أخفت اللغز

بعد رصد التقلبات الغريبة، ركّز العلماء أبحاثهم على طبقة “الأيونوسفير”، وهي الجزء العلوي من الغلاف الجوي الذي يحتوي على جسيمات مشحونة كهربائيًا نتيجة تأثير الإشعاع الشمسي.

ومن خلال تحليل البيانات القادمة من عدة أجهزة على متن المسبار، استبعد الفريق تفسيرات عديدة، قبل أن يتأكد في النهاية أن الظاهرة المرصودة هي بالفعل تأثير “زوان-وولف”.

هل الظاهرة دائمة على المريخ؟

تشير الدراسة إلى أن هذه الظاهرة قد تكون موجودة بشكل دائم داخل الغلاف المتأين للمريخ، لكنها تحدث عادة بمستويات ضعيفة جدا لا تستطيع أدوات الرصد اكتشافها بسهولة.

غير أن العاصفة الشمسية العنيفة التي ضربت الكوكب الأحمر عام 2023 كانت قوية بما يكفي لتضخيم التأثير وجعله مرئيًا للمرة الأولى.

علماء يتوصلون لاكتشاف علمي مثير عن المريخ ..أعرف القصة كاملة

اكتشاف قد يغير فهم الكواكب بالكامل

لا يقتصر أهمية هذا الاكتشاف على المريخ وحده، بل يمتد إلى فهم كيفية تفاعل الكواكب والأجرام السماوية التي تفتقر إلى مجال مغناطيسي مع الرياح الشمسية.

ويرى العلماء أن النتائج الجديدة قد تساعد في دراسة ظواهر مشابهة على الزهرة، وربما حتى على تيتان، أحد أكثر الأجسام الغامضة في النظام الشمسي.

مصير غامض لمسبار “مافن”

ورغم الإنجاز العلمي الكبير، لا تزال مهمة مسبار “مافن” تواجه تحديًا خطيرًا، بعدما فقدت ناسا الاتصال به منذ ديسمبر 2025.

وتعمل الوكالة حاليا عبر فريق متخصص لمحاولة استعادة الاتصال بالمسبار، وسط آمال بأن يتمكن من إرسال المزيد من البيانات التي قد تكشف أسرارًا جديدة عن الكوكب الأحمر والفضاء المحيط به.

المريخ لا يزال مليئا بالمفاجآت

يؤكد هذا الاكتشاف أن المريخ لا يزال يخفي الكثير من الأسرار العلمية التي قد تعيد تشكيل فهم البشر للفضاء والكواكب فالكوكب الذي اعتُبر يوما عالما ميتا وجافا، يواصل تقديم مفاجآت علمية تثير دهشة الباحثين، وتكشف أن الكون أكثر تعقيدا وغموضا مما كنا نتصور.

كوكب المريخ مسبار مافن وكالة ناسا الغلاف الجوي للمريخ العاصفة الشمسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. هبوط أسعار الدواجن لأقل من 60 جنيها |ومفاجأة فى ثمن البانيه

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

أنيس بوجلبان

اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

صورة ارشيفية

47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف 10 آلاف جنيه لـ 42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم

جماهير الاهلي

3 ملايين دولار.. فرج عامر يزف خبرًا سارا لجماهير الأهلي قبل انطلاق كأس العالم

النادي الأهلي

مفاجأة من فرج عامر بشأن صفقات الأهلي والراحلين في الميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

الأمن الغذائي

اليوم العالمي للتنوع البيولوجي.. دعوة عالمية لحماية توازن الحياة على الأرض

الذهب والدولار

أخبار تهمك.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة| فيديو

الحج

هل يجوز الحج والتضحية بالتقسيط.. تعرف على الرأي الشرعي

بالصور

محبوبة ترامب.. تسلا تودع أشهر سيارة في تاريخها للأبد

تسلا
تسلا
تسلا

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
زيت الفرامل

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

فيات باندا 2028
فيات باندا 2028
فيات باندا 2028

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد