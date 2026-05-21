نيازك من صنع الإنسان.. حطام الفضاء يتحول إلى تهديد يقترب من سكان الأرض

لم يعد خطر الأجسام المتساقطة من السماء مقتصرا على النيازك الطبيعية، فمع التوسع الهائل في رحلات الفضاء والأقمار الصناعية، بدأ العالم يواجه تهديداً جديداً يتمثل في “نيازك بشرية الصنع” مصدرها الحطام الفضائي العائد من المدار.

ويحذر علماء وباحثون من أن تطور المواد المستخدمة في صناعة المركبات الفضائية جعل أجزاء من الأقمار الصناعية والصواريخ قادرة على النجاة من الاحتراق الكامل أثناء اختراق الغلاف الجوي، ما يزيد احتمالات سقوطها فوق مناطق مأهولة بالسكان.

من الاحتراق الكامل إلى السقوط على الأرض

في العقود الماضية، كان يُعتقد أن الأقمار الصناعية وأجزاء الصواريخ تتحول بالكامل إلى رماد عند عودتها إلى الأرض نتيجة الاحتكاك العنيف بالغلاف الجوي.

لكن هذا التصور بدأ يتغير مع استخدام مواد حديثة مثل البلاستيك المقوى بألياف الكربون والسبائك المعدنية المتطورة، المصممة لتحمل الظروف القاسية في الفضاء.

ورغم أن هذه المواد ترفع كفاءة المركبات الفضائية وتطيل عمرها التشغيلي، فإنها تمنح الحطام الفضائي قدرة أكبر على مقاومة الحرارة الهائلة أثناء السقوط، ما يسمح بوصول أجزاء ضخمة إلى سطح الأرض.

وشهدت السنوات الأخيرة حوادث لافتة، من بينها سقوط أجزاء من كبسولة “دراغون” التابعة لشركة “سبيس إكس” في أستراليا وكندا، حيث بلغ حجم بعض القطع حجم حافلة ركاب كبيرة.

حرارة هائلة لا تكفي لتدمير الحطام

تتحرك الأقمار الصناعية في مدارات يتراوح ارتفاعها بين 300 و2000 كيلومتر فوق سطح الأرض، بسرعات تتجاوز 27 ألف كيلومتر في الساعة.

وعندما تبدأ هذه الأجسام بالعودة نحو الغلاف الجوي، تصطدم بجزيئات الهواء بسرعة هائلة، ما يولد درجات حرارة قد تتجاوز 1600 درجة مئوية.

ورغم أن هذه الحرارة كانت كافية سابقاً لصهر الألومنيوم والفولاذ التقليدي، فإن المواد الحديثة مثل ألياف الكربون والسبائك المتقدمة أصبحت أكثر قدرة على الصمود، وهو ما يجعل عملية سقوط الحطام أكثر تعقيداً وأقل قابلية للتنبؤ.

ويؤكد باحثون في جامعة “ويسكونسن-ستاوت” أنهم يعملون حالياً على دراسة خصائص هذه المواد لإيجاد حلول تقلل من خطر وصول الشظايا الحادة أو خزانات الغاز المضغوط إلى المناطق السكنية.

طفرة فضائية تضاعف المخاطر

ومع تحول الفضاء إلى ساحة تنافس تجاري، ارتفع عدد عمليات الإطلاق الفضائي بشكل غير مسبوق، فبينما كان العالم يشهد نحو 100 عملية إطلاق سنوياً خلال ستينيات القرن الماضي، قفز الرقم بحلول عام 2025 إلى ما يقرب من 4500 عملية إطلاق سنوية.

ويرى خبراء أن هذا الازدحام المداري سيؤدي إلى تضاعف كميات الحطام الفضائي خلال العقود المقبلة، ما يزيد احتمالات سقوط أجزاء منه على الأرض.

قوانين جديدة لمواجهة الخطر

وأمام هذه التحديات، بدأت الهيئات التنظيمية الدولية في فرض قواعد أكثر صرامة لإدارة النفايات الفضائية، فقد ألزمت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية الشركات بإزالة أقمارها الصناعية من المدار خلال مدة لا تتجاوز 25 عاماً بعد انتهاء مهمتها، مع مقترحات لتقليص هذه المهلة إلى خمس سنوات فقط.

ويؤكد متخصصون أن القرارات التي تُتخذ اليوم ستحدد حجم المخاطر المستقبلية المرتبطة بالحطام الفضائي وتأثيرها على الأجيال القادمة.

“التصميم من أجل الفناء” الحل القادم

وللحد من هذا الخطر المتصاعد، بدأ المهندسون في تبني مفهوم جديد يُعرف باسم “التصميم من أجل الفناء”.

وتقوم هذه الفكرة على تطوير مركبات فضائية قوية وقادرة على تحمل ظروف الفضاء، لكنها في الوقت نفسه مصممة لتتفكك وتحترق بسهولة عند عودتها إلى الغلاف الجوي.

ويتم ذلك عبر استخدام مواد تضعف عمداً عند تعرضها لدرجات حرارة محددة، أو إعادة توزيع المكونات الثقيلة داخل المركبة لضمان احتراقها الكامل قبل وصولها إلى الأرض.

سباق الفضاء يدخل مرحلة جديدة

ويرى الخبراء أن التحدي الحقيقي لم يعد فقط في الوصول إلى الفضاء، بل في الحفاظ على استدامته وضمان ألا يتحول إلى مصدر تهديد لسكان الأرض.

ومع تسارع وتيرة المهمات المدارية وتزايد أعداد الأقمار الصناعية، أصبح تطوير تقنيات تقلل من مخاطر الحطام الفضائي ضرورة ملحة، ليس لحماية الفضاء فحسب، بل لحماية الحياة على كوكب الأرض أيضا.