قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
امتحانات الثانوية العامة | إجراءات عاجلة من التعليم لمنع الغش
صرف معاشات يونيو مبكرًا قبل عيد الأضحى.. التضامن تعلن مفاجأة سارة
فنان لا ينسى .. صور ترصد مراحل مختلفة من حياة عبد الرحمن أبو زهرة
نبيلة عبيد ناعية عبد الرحمن أبو زهرة : أفنيت العمر في إسعاد جمهورك
الرئيس السيسي يشارك في عشاء العمل الرسمي بقصر الرئاسة الكيني
وكالة الأنباء اللبنانية: موجة نزوح جديدة في البقاع الغربي بعد تهديدات إسرائيلية
مستقبل وطن: مشاركة الرئيس السيسي في قمة أفريقيا تعكس رؤية مصر لبناء قارة قوية ومستقرة
سبب وفاة عبد الرحمن أبو زهرة .. تفاصيل
برلماني: مشاركة الرئيس السيسي في قمة أفريقيا فرنسا تؤكد ثقة العالم في الدور المصري بالقارة
حريق في مخلفات منور مستشفى صيدناوي بالأزبكية | صور
ناسا تعلن عن مسابقة بجائزة 750 ألف دولار .. اعرف الشروط وموعد التقديم
الحكومة المصرية تبدأ التحول نحو السيارات الكهربائية.. التفاصيل الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ناسا تعلن عن مسابقة بجائزة 750 ألف دولار .. اعرف الشروط وموعد التقديم

دولارات
دولارات
أحمد أيمن

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية NASA تحدياً عالمياً جديداً يحمل اسم “من المريخ إلى المائدة”، في خطوة تستهدف إيجاد حلول مبتكرة لإنتاج الغذاء داخل البيئات الفضائية، خاصة خلال الرحلات الطويلة إلى القمر والمريخ. 

ورصدت الوكالة جائزة مالية تصل إلى 750 ألف دولار للفرق القادرة على تطوير أنظمة غذائية متكاملة تعمل بكفاءة بعيداً عن الأرض.

تفاصيل جائزة وكالة ناسا 

بحسب ما أعلنته ناسا، فإن المسابقة لا تقتصر على ابتكار وجبات أو أنواع محددة من الطعام، بل تركز على تصميم منظومة غذائية متكاملة تشمل جميع المراحل، بدءاً من زراعة وإنتاج الغذاء، مروراً بعمليات المعالجة والتخزين، وصولاً إلى التحضير والاستهلاك داخل المركبات أو المستعمرات الفضائية. 

كما تشترط الوكالة أن تراعي الحلول المقدمة معايير السلامة الغذائية والتنوع والطعم وسهولة الاستخدام، إلى جانب قدرتها على الاندماج مع أنظمة دعم الحياة في الفضاء. 

ويأتي هذا التحدي ضمن خطط ناسا لتقليل الاعتماد على الإمدادات القادمة من الأرض، خاصة أن الرحلات المستقبلية إلى المريخ قد تستمر لفترات طويلة، ما يجعل نقل كميات ضخمة من الغذاء أمراً مكلفاً وصعب التنفيذ. 

وتشير التقديرات إلى أن المسافة بين الأرض والمريخ قد تتجاوز 200 مليون كيلومتر، وهو ما يعقّد عمليات الإمداد المستمرة ويجعل الاعتماد على الاكتفاء الذاتي ضرورة أساسية لأي مهمة مأهولة طويلة الأمد. 

كما تواجه أنظمة الغذاء المقترحة تحديات بيئية معقدة على سطح المريخ، من بينها انخفاض درجات الحرارة، وارتفاع مستويات الإشعاع، وندرة المياه، إضافة إلى طبيعة الغلاف الجوي الرقيق الذي يغلب عليه ثاني أكسيد الكربون. لذلك تسعى ناسا إلى تطوير تقنيات قادرة على إنتاج الغذاء بأقل استهلاك ممكن للطاقة والمياه مع الحفاظ على الاستدامة والكفاءة التشغيلية. 

"النظام المغلق" في الفضاء 

وتركز الوكالة أيضاً على فكرة “النظام المغلق”، وهو نظام يعتمد على إعادة تدوير الموارد داخل البيئة الفضائية، بما يشمل إعادة استخدام المياه وتحويل المخلفات العضوية إلى مواد تساعد على زراعة محاصيل جديدة، بما يضمن استمرار الحياة دون الحاجة إلى إمدادات خارجية متواصلة. 

وفتحت ناسا الباب أمام المشاركين لاستخدام تقنيات متنوعة مثل الزراعة المائية والزراعة الهوائية والتكنولوجيا الحيوية والطباعة ثلاثية الأبعاد للأغذية، مع إمكانية دمج أكثر من تقنية في نظام واحد. 

وترى الوكالة أن هذه الابتكارات لن تخدم استكشاف الفضاء فقط، بل يمكن أن تُستخدم مستقبلاً على الأرض في المناطق النائية أو المتضررة من الكوارث، إلى جانب دعم أنظمة الزراعة الحديثة داخل المدن. 

وقد فُتح باب التسجيل للمشاركة في المسابقة، على أن يستمر حتى 31 يوليو 2026.

ناسا أخبار ناسا مسابقة ناسا جائزة ناسا المريخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

زيادة المعاشات

زيادة 20% والحد الأدنى 4 آلاف جنيه.. أصحاب المعاشات في انتظار تعديل القانون

عملة 10 آلاف جنيه

حقيقة إصدار عملة فئة 10 آلاف جنيه في مصر بعد الـ2 جنيه المعدنية

الدكتور مصطفى مدبولي

100 مليار دولار بحلول عام 2030.. رئيس الحكومة يعلن أخبارًا سارة للمصريين

استغاثة عاجلة لإنقاذ طاقم السفينة المصرية المختطفة قبالة السواحل الصومالية

مبالغ مالية ضخمة.. زوجة أحد المخطوفين على يد قراصنة صوماليين تكشف طلبات الإفراج عنه

ماكرون

عليكم الإنصات أو المغادرة.. ماكرون يفقد أعصابه بقمة كينيا و يوبخ الحضور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

المونوريل

هيئة الأنفاق: توقف قطار المونوريل المتداول طبيعي ولا توجد أي أعطال

ترشيحاتنا

فريضة الحج

هل يجوز الحج عن النفس وعن المتوفى في حجة واحدة؟.. الإفتاء توضح الحكم

الحج

أستاذ بجامعة الأزهر: الحج رحلة الإنسان في السير إلى الله بالقلوب لا بالعقول

الأضحية

هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

سبب وفاة عبد الرحمن أبو زهرة .. تفاصيل

عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة

أسعار جيب ليبيرتى موديل 2006 المستعملة في مصر

جيب ليبيرتى
جيب ليبيرتى
جيب ليبيرتى

23 عملية في يوم واحد بمستشفى بلبيس المركزي | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

بقرار من المحافظ | صرف إعانات شهرية وعلاج على نفقة الدولة بالشرقية .. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

الشهيد عقيد أح مصطفى نجيب الخياط

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد مصطفى نجيب الخياط.. فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

المزيد