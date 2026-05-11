ناسا تعلن عن مسابقة بجائزة 750 ألف دولار .. اعرف الشروط وموعد التقديم

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية NASA تحدياً عالمياً جديداً يحمل اسم “من المريخ إلى المائدة”، في خطوة تستهدف إيجاد حلول مبتكرة لإنتاج الغذاء داخل البيئات الفضائية، خاصة خلال الرحلات الطويلة إلى القمر والمريخ.

ورصدت الوكالة جائزة مالية تصل إلى 750 ألف دولار للفرق القادرة على تطوير أنظمة غذائية متكاملة تعمل بكفاءة بعيداً عن الأرض.

تفاصيل جائزة وكالة ناسا

بحسب ما أعلنته ناسا، فإن المسابقة لا تقتصر على ابتكار وجبات أو أنواع محددة من الطعام، بل تركز على تصميم منظومة غذائية متكاملة تشمل جميع المراحل، بدءاً من زراعة وإنتاج الغذاء، مروراً بعمليات المعالجة والتخزين، وصولاً إلى التحضير والاستهلاك داخل المركبات أو المستعمرات الفضائية.

كما تشترط الوكالة أن تراعي الحلول المقدمة معايير السلامة الغذائية والتنوع والطعم وسهولة الاستخدام، إلى جانب قدرتها على الاندماج مع أنظمة دعم الحياة في الفضاء.

ويأتي هذا التحدي ضمن خطط ناسا لتقليل الاعتماد على الإمدادات القادمة من الأرض، خاصة أن الرحلات المستقبلية إلى المريخ قد تستمر لفترات طويلة، ما يجعل نقل كميات ضخمة من الغذاء أمراً مكلفاً وصعب التنفيذ.

وتشير التقديرات إلى أن المسافة بين الأرض والمريخ قد تتجاوز 200 مليون كيلومتر، وهو ما يعقّد عمليات الإمداد المستمرة ويجعل الاعتماد على الاكتفاء الذاتي ضرورة أساسية لأي مهمة مأهولة طويلة الأمد.

كما تواجه أنظمة الغذاء المقترحة تحديات بيئية معقدة على سطح المريخ، من بينها انخفاض درجات الحرارة، وارتفاع مستويات الإشعاع، وندرة المياه، إضافة إلى طبيعة الغلاف الجوي الرقيق الذي يغلب عليه ثاني أكسيد الكربون. لذلك تسعى ناسا إلى تطوير تقنيات قادرة على إنتاج الغذاء بأقل استهلاك ممكن للطاقة والمياه مع الحفاظ على الاستدامة والكفاءة التشغيلية.

"النظام المغلق" في الفضاء

وتركز الوكالة أيضاً على فكرة “النظام المغلق”، وهو نظام يعتمد على إعادة تدوير الموارد داخل البيئة الفضائية، بما يشمل إعادة استخدام المياه وتحويل المخلفات العضوية إلى مواد تساعد على زراعة محاصيل جديدة، بما يضمن استمرار الحياة دون الحاجة إلى إمدادات خارجية متواصلة.

وفتحت ناسا الباب أمام المشاركين لاستخدام تقنيات متنوعة مثل الزراعة المائية والزراعة الهوائية والتكنولوجيا الحيوية والطباعة ثلاثية الأبعاد للأغذية، مع إمكانية دمج أكثر من تقنية في نظام واحد.

وترى الوكالة أن هذه الابتكارات لن تخدم استكشاف الفضاء فقط، بل يمكن أن تُستخدم مستقبلاً على الأرض في المناطق النائية أو المتضررة من الكوارث، إلى جانب دعم أنظمة الزراعة الحديثة داخل المدن.

وقد فُتح باب التسجيل للمشاركة في المسابقة، على أن يستمر حتى 31 يوليو 2026.