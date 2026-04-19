رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة أحد الطرق خارج مسار زيارته بشمال سيناء
إعلام باكستاني: لا موعد محدد لمحادثات واشنطن وطهران.. ترقب دبلوماسي مستمر
وزيرة خارجية بريطانيا: إعادة فتح ممرات الملاحة عبر مضيق هرمز «أولوية قصوى»
إطلاق منصة رقمية لإدارة المدارس القومية لتعزيز الشفافية والحوكمة
مضيق هرمز والقانون الدولي.. تحذيرات من انفلات قانوني قد يقود لكارثة عالمية
موعد إجازة رسمي يثير التساؤلات.. عيد تحرير سيناء هل يُرحل؟
دماء الحروف.. رواية جديدة لـ أحمد فتحي عوض في هيئة الكتاب
إيرادات الأفلام.. كم أنفق الجمهور في شباك التذاكر؟
تعديل محتمل في معسكر الفراعنة.. حسام حسن يدرس التأجيل بسبب الزمالك
قنا: إزالة 15 حالة تعد و4 طواحين ذهب بمركز قوص
بسبب مخاوف الإقالة من ترامب.. مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يصاب بتوتر نفسي حاد
دون وقوع إصابات.. انهيار منزل قديم في مدينة نقادة بقنا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

ناسا تكشف دليل قاعدة القمر.. 73 هبوط يمهد لأول وجود بشري دائم خارج الأرض| ايه الحكاية

أمينة الدسوقي

في خطوة تعد الأجرء منذ حقبة برنامج أبولو، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وثيقة استراتيجية جديدة بعنوان «دليل مستخدم قاعدة القمر»، ترسم خريطة طريق مفصلة لبناء أول قاعدة بشرية دائمة على سطح القمر عبر 73 عملية هبوط مخطط لها. 

73 هبوط يمهد لأول وجود بشري دائم خارج الأرض

الوثيقة لا تتعامل مع القمر كوجهة استكشافية عابرة، بل كنقطة ارتكاز طويلة الأمد تمهد للانتقال نحو الكوكب الأحمر ضمن رؤية برنامج  أرتميس.

ثلاث مراحل زمنية محكمة

تقسم الخطة إلى ثلاث مراحل مترابطة:

-حتى 2029 تنفيذ 21 هبوطا لضمان وصول متكرر وآمن إلى السطح وبناء خبرة تشغيلية مستقرة.

-2029–2032: 24 هبوطا إضافيا تركز على تشييد البنية التحتية الأساسية وبدء مهمات مأهولة بوتيرة نصف سنوية.

-من 2032 فصاعدًا: 28 هبوطا لترسيخ الوجود الدائم، وتفعيل نقل البضائع والموارد بين القمر والأرض.

بهذا التسلسل، تنتقل المهمات من “الوصول” إلى “الاستقرار”، ثم إلى “الاستدامة”.

الفضاء

تحديات شبه مستحيلة

تعترف الوثيقة بوجود فجوات تقنية كبيرة تتجاوز مسألة الهبوط ذاته إلى سؤال كيف سيعيش البشر هناك؟

-الطاقة: الحاجة إلى مفاعلات نووية صغيرة قادرة على العمل في بيئة قمرية قاسية وطويلة الليل.

-الأنظمة الحياتية: حماية الرواد من الإشعاعات الكونية وغبار القمر الحاد، وتأمين ماء وهواء وغذاء لفترات ممتدة.

-الميزانية والمنافسة: ضغوط تمويلية وتأخيرات زمنية تضغط على إيقاع برنامج أرتميس، بالتوازي مع تسارع خطط وكالة الفضاء الوطنية الصينية لإرسال رواد إلى القمر قبل 2030.

منهجية “التجربة والتعلم”

تعكس تصريحات مدير الوكالة جاريد إيزاكمان عقلية تشغيلية جديدة وهى القبول بالتجربة والخطأ لتسريع الابتكار فالفلسفة هنا أن كثافة المهمات ستُنتج معرفة عملية أسرع من انتظار الكمال التقني على الأرض.

القمر مختبر الطريق إلى المريخ

ترى ناسا القمر مختبرا هائلا لاختبار تقنيات الطاقة المستدامة واستخراج المياه من الجليد القمري وبناء مساكن محمية نجاح هذه العناصر سيحوّل رحلة المريخ من حلم بعيد إلى هدف زمني قابل للتحقيق.

بهذا «الدليل»، يتحول القمر من جرمٍ يُزار إلى موطن يُدار، ومن محطة علمية إلى قاعدة انطلاق لأبعد مغامرة بشرية في الفضاء.

برنامج أبولو حقبة برنامج أبولو وكالة الفضاء الأمريكية ناسا الكوكب الأحمر أرتميس

