«أرتيميس 2» تعيد البشر إلى مدار القمر.. هل تقودنا الرحلة إلى حياة خارج الأرض؟

في لحظة تعيد إلى الأذهان أمجاد سبعينيات القرن الماضي، عادت بعثة أرتيميس 2 بأربعة رواد فضاء بعد أن اتجهت للقمر منذ 10 أيام، في أول مهمة مأهولة من هذا النوع منذ عام 1972.

هذه الرحلة ليست مجرد استعراض لقدرات تقنية، بل تمثل خطوة تمهيدية لعودة البشر إلى سطح القمر بحلول عام 2028 ضمن مهمة أرتيميس 3.

لكن خلف هذا الحدث الفضائي التاريخي، يبرز سؤال وجودي يتردد منذ آلاف السنين هل نحن وحدنا في هذا الكون الشاسع؟ وأين وصل العلم في رحلة البحث عن حياة خارج كوكب الأرض؟

عودة الإنسان إلى الفضاء لأغراض تتجاوز الاستكشاف

يرى خبراء أن إعادة إطلاق بعثات مأهولة لا ترتبط فقط بالطموح الاستكشافي، بل أيضا بقدرة الإنسان على إجراء أبحاث أكثر تعقيدا من الروبوتات فالباحث في علم الأحياء الفلكية والكواكب الخارجية بالمركز الوطني للدراسات الفضائية المركز الوطني للدراسات الفضائية (CNES)، كريستيان موستان، يؤكد وجود رابط مباشر بين الرحلات المأهولة والبحث عن آثار حياة محتملة في الفضاء.

ورغم الإجماع العلمي على أن القمر جسم صخري خالي من الحياة، فإن وجود الإنسان هناك يعزز فهمنا للبيئات القاسية التي قد تشبه ظروف كواكب وأقمار أخرى.

ظواهر جوية غامضة و3.4% بلا تفسير

الاهتمام الشعبي بوجود كائنات فضائية تغذيه أيضا تقارير عن ظواهر جوية غير مفسرة ووفق بيانات مجموعة Geipan الفرنسية، فإن 3.4% من هذه الظواهر لا تجد تفسيرا علميا حتى الآن.

وقد زاد الجدل عندما صرح الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما باقتناعه بوجود حياة أخرى في الكون، فيما وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكشف عن وثائق تتعلق بالأجسام الطائرة المجهولة.

ورغم أن معظم هذه الظواهر تبين لاحقاً أنها بشرية المنشأ، فإن نسبة الغموض الصغيرة تبقي باب التساؤل مفتوحاً.

دلائل محتملة داخل نظامنا الشمسي

داخل نظامنا الشمسي نفسه، تلوح إشارات تُبقي الأمل قائماً فقد رُصدت آثار لمياه سائلة تحت السطح الجليدي لقمر إنسيلادوس، وكذلك في محيطات محتملة تحت قشرة أوروبا كما أن الظروف الكيميائية على تيتان تثير اهتمام العلماء لاحتمال وجود حياة ميكروبية.

أما المريخ، فقد أظهر دلائل على وجود حياة قديمة، لكن لا دليل حتى الآن على استمرارها.

منذ 1995 ثورة الكواكب خارج المجموعة الشمسية

شكل عام 1995 نقطة تحول بعد اكتشاف أول كوكب خارج المجموعة الشمسية واليوم تحصي ناسا قرابة 6000 كوكب خارجي.

ومن بين أبرزها الكوكب 55 Cancri e، الذي يبعد 41 سنة ضوئية ويبلغ حجمه ضعف الأرض، وقد أظهرت الدراسات وجود غلاف جوي كثيف حوله.

هذه الاكتشافات عززت القناعة لدى علماء الفلك بأن الأرض ليست حالة فريدة.

«من المستحيل ألا توجد حياة ذكية»

في معهد SETI بكاليفورنيا، يعمل نحو مئة عالم على تحليل البيانات الفلكية بحثاً عن إشارات حياة ذكية.

ويقول عالم الفلك الفرنسي الأمريكي فرانك مارشيس إن عدد المجرات والنجوم والكواكب يجعل من “السخافة الإحصائية” افتراض أننا وحدنا.

هذا الطموح دفع العلماء منذ 1977 لإرسال رسالة تعريفية بالحضارة الأرضية عبر قرص فوياجر الذهبي، الذي يحمل موسيقى وأصواتاً وتحيات بـ55 لغة. لكن الكون ما زال صامتاً.

مفارقة فيرمي أين الجميع؟

تُعيد هذه المعطيات إحياء ما يُعرف بـ مفارقة فيرمي إذا كان الكون يعج بالحياة المحتملة، فلماذا لا نرى أي أثر لها؟

الإجابات المحتملة متعددة المسافات الشاسعة، اختلاف الأزمنة الحضارية، أو ربما اختلاف أشكال الذكاء بما يتجاوز قدرتنا على التعرف إليه.

خلال 10 سنوات أول صورة «لنقطة زرقاء» شبيهة بالأرض؟

التطور السريع في التلسكوبات يمنح العلماء أملاً غير مسبوق يتوقع فرانك مارشيس أن يتم خلال عقد من الزمن رصد أول صورة مباشرة لكوكب خارج المجموعة الشمسية يشبه الأرض — «نقطة زرقاء صغيرة» قد تكون صالحة للحياة.

لكن كريستيان موستان يحذر فالكوكب الصالح للسكن لا يعني بالضرورة كوكباً مأهولاً.