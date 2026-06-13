الغربية تُحبط تهريب نصف طن دقيق مدعم وتضبط 700 رغيف خبز قبل بيعها بالسوق السوداء.. صور

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية نتائج الحملات التموينية المكثفة التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط كميات من الدقيق البلدي المدعم والخبز البلدي قبل تهريبها للسوق السوداء، إلى جانب تحرير أكثر من 90 محضرًا تموينيًا متنوعًا، وذلك في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح المحافظ أن الحملات الرقابية التي تمت تحت اشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية نجحت في ضبط 450 كيلو جرامًا من الدقيق البلدي المدعم داخل أحد المخازن بإحدى قرى مركز طنطا، بعدما تبين تجميعها بغرض التصرف فيها بالمخالفة للقانون والاستيلاء على الدعم، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تحرك أمني عاجل

كما أسفرت الحملات التي نُفذت بعدد من المراكز والمدن عن تحرير عشرات المحاضر للمخابز البلدية والأنشطة التجارية والبدالين التموينيين ومستودعات البوتاجاز، شملت مخالفات نقص وزن الخبز وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الالتزام بالاشتراطات والضوابط التموينية المنظمة للعمل.

وفي السياق ذاته، تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط 700 رغيف خبز بلدي مدعم تم تجميعها بغرض إعادة بيعها بالمخالفة للقانون، فضلاً عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بتداول السلع وعدم وجود مستندات وفواتير تثبت مصدرها، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين.

ردع مخالفين

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن المحافظة مستمرة في توجيه ضربات حاسمة لكل محاولات التلاعب بالسلع المدعمة أو الاتجار بها خارج الأطر القانونية، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان توافر السلع ووصول الدعم لمستحقيه.