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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع الخدمات ميدانيًا من قلب شوارع المحلة الكبرى | صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

واصل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جولاته الميدانية المكثفة بمدينة المحلة الكبرى، حيث تفقد عددًا من الشوارع الرئيسية والفرعية بحيي أول وثان المحلة، شملت شارع عبدالحي شاهين، والكورنيش القديم، وشارع عبدالمنعم رياض، والانتاج وميدان الشون وشارع نعمان الأعصر حتى ميدان الششتاوي، إلى جانب شارع المنطقة الصناعية القديمة، والزراعة، وطريق الجابرية، والطريق الدائري، وشارع الترعة، والموقف الجديد، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات على أرض الواقع.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الجولة، حرص محافظ الغربية على التوقف والتحدث مباشرة مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم، مؤكدًا أن الجولات الميدانية المستمرة تستهدف رصد المشكلات والتعامل الفوري معها، ومتابعة مستوى الأداء بالخدمات المختلفة بما يحقق استجابة سريعة لاحتياجات أهالي المحلة الكبرى.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن المحافظة مستمرة في تنفيذ أكبر حملة ميدانية لإزالة التراكمات التاريخية للمخلفات وتحسين مستوى النظافة، مشددًا على أن العمل يجري وفق خطة مكثفة تشمل مختلف الشوارع والمناطق دون استثناء. 

وأضاف: «لن نترك شارعًا في المحلة دون متابعة أو تدخل ميداني، ونعمل بكل قوة لاستعادة المظهر الحضاري اللائق بالمدينة وتحقيق رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة».

حل مشكلات المواطنين 

وشدد محافظ الغربية على استمرار تكثيف الجهود الميدانية خلال الفترة المقبلة، مع المتابعة اليومية لأعمال النظافة ورفع المخلفات وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين، مؤكدًا أن التواجد الميداني هو السبيل الأمثل لمتابعة الأداء والتأكد من وصول الخدمات بالمستوى المطلوب لأهالي المحلة الكبرى.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي حملات رفع تلال واكوام القمامة المحلة

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