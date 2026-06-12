مراجعات مجانية وخبراء متخصصون وإقبال كبير.. الغربية تدعم طلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات بقوافل تعليمية مكثفة في زفتى وسمنود| تفاصيل

اختتمت محافظة الغربية فعاليات القوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة بإدارتي زفتى وسمنود التعليميتين، والتي أُقيمت بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة بالغربية، تحت شعار «بناء الإنسان.. أساس التنمية»، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير الدعم اللازم للطلاب قبل الامتحانات، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التعليم باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن القوافل التعليمية تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة ومجانية للطلاب، تساعدهم على الاستعداد الجيد للامتحانات وتعزز فرص التفوق والنجاح.

دعم طلاب الغربية

وشهدت القوافل على مدار يومين تقديم مراجعات نهائية مكثفة في مختلف المواد الدراسية للشعبتين العلمية والأدبية، حيث تضمنت شرحًا لأهم أجزاء المناهج الدراسية، والتدريب على أنماط وأساليب حل الأسئلة، إلى جانب تقديم نماذج استرشادية ومراجعات شاملة على أيدي نخبة من الخبراء والمعلمين المتخصصين، وسط إقبال ملحوظ من الطلاب في إدارتي زفتى وسمنود.

تحسين خدمات المواطنين

وأشار محافظ الغربية إلى أن النجاح الكبير الذي حققته القوافل التعليمية يعكس حرص أجهزة المحافظة ومديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة على توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للطلاب، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق لتنفيذ المزيد من المبادرات والبرامج التي تسهم في رفع مستوى التحصيل العلمي وبناء جيل قادر على مواصلة مسيرة التنمية والعطاء.