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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم الغربية: انتظام امتحانات الدبلومات الفنية داخل 115 لجنة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

انتظمت لجان امتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة الغربية، اليوم السبت فى سابع أيامها ، والتى تستمر حتى 18 يونيو الجاري، حيث يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 32 ألفًا و629 طالبًا وطالبة، يؤدون الامتحانات داخل 115 لجنة رئيسية وفرعية بمختلف النوعيات الفنية على مستوى المحافظة.

توجيهات تعليم الغربية 


وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ، أن اللجان موزعة بواقع 54 لجنة للتعليم الصناعي، و52 لجنة للتعليم التجاري والفندقي، و9 لجان للتعليم الزراعي.

غرفة عمليات للتنسيق الكامل 


وأكد «حسن»، أنه تم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لتأمين مراكز توزيع الأسئلة وخطوط نقل أوراق الأسئلة والإجابة والكنترولات والاستراحات، إلى جانب التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لتوفير زائرة صحية بكل لجنة امتحانية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، مشددًا على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين وتطبيق القانون بكل حسم تجاه أي مخالفة.

رفع كفاءة الخدمات التعليمية 


وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية و10 غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات على مدار الساعة، مؤكدًا أن تعليم الغربية أنهى جميع الاستعدادات وفق خطة متكاملة تستهدف تحقيق الانضباط الكامل وتوفير بيئة امتحانية آمنة ومستقرة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وكان اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، قد أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، لامتحانات الدبلومات الفنية «الدور الأول» للعام الدراسي 2025 / 2026، مؤكدًا الجاهزية الكاملة لكافة اللجان والاستراحات، مع التشديد على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لضمان أداء الامتحانات بسهولة ويسر وفي إطار من الانضباط الكامل.

اخبار محافظة الغربية انتظام امتحانات الدبلومات الفنيه رفع كفاءة الخدمات

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