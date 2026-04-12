بعد أرتميس 2.. القمر يكشف ألوان خفية بين الأخضر والبني لم ترها البشرية من قبل| ما القصة؟

في إنجاز علمي جديد أعاد الفضول البشري إلى الواجهة، عادت مهمة أرتميس 2 إلى الأرض محملة بملاحظات غير مسبوقة حول سطح القمر، بعدما رصد رواد الفضاء أثناء التحليق حوله تدرجات لونية خفيفة مائلة إلى الأخضر والبني، في مشهد يناقض الصورة الذهنية التقليدية التي تصف القمر بأنه عالم رمادي صخري موحد اللون.

ملاحظات بشرية تتحدى الصورة النمطية

لطالما ارتبط سطح القمر بدرجات الرمادي نتيجة تكوينه من صخور البازلت والغبار القمري.

لكن ما شاهده الطاقم خلال التحليق فتح بابا جديدا للتساؤلات، إذ بدت بعض المناطق وكأنها تحمل بصمات لونية دقيقة لا تظهر عادة في الصور الرقمية الملتقطة من المدار.

هذه الملاحظات أثارت اهتمام العلماء، ليس فقط لطبيعتها غير المألوفة، بل لأنها جاءت من رصد بشري مباشر، حيث تستطيع العين البشرية التقاط فروق لونية دقيقة قد تعجز الكاميرات عن توثيقها بوضوح.

تفسيرات علمية محتملة لهذه الألوان

يرجح الباحثون عدة فرضيات لتفسير هذه الظاهرة، من بينها اختلافات في التركيب المعدني لبعض المناطق القمرية، أو تأثير زوايا الإضاءة بين الشمس وسطح القمر، ما ينتج عنه انعكاسات ضوئية تمنح السطح تدرجات لونية خفية.

كما لا يُستبعد أن تكون طبيعة الرؤية البشرية نفسها عاملا مؤثرا في إدراك هذه الألوان، خاصة في ظل ظروف الإضاءة الفريدة أثناء التحليق.

تسجيلات صوتية وكتابية تعزز القيمة العلمية

حرص رواد الفضاء على توثيق ما شاهدوه عبر تسجيلات صوتية وملاحظات مكتوبة مفصلة، وهو ما يعد إضافة نوعية للبيانات العلمية، إذ توفر هذه الشهادات واصفا مباشرا من موقع الحدث، إلى جانب الصور والبيانات الرقمية التي جمعتها أجهزة المركبة.

وسيتم لاحقا مقارنة هذه الملاحظات البشرية بالصور الملتقطة من الكاميرات المتطورة على متن المركبة، بهدف التحقق من طبيعة هذه الألوان وتفسيرها بدقة علمية.

آفاق جديدة لفهم الجيولوجيا القمرية

يرى الخبراء أن دراسة هذه الظاهرة قد تسهم في تعميق فهم الجيولوجيا القمرية، وربما تكشف عن فروق دقيقة في تركيب القشرة القمرية بين منطقة وأخرى.

كما يمكن أن تساعد هذه المعطيات في اختيار مواقع هبوط أكثر دقة في المهمات المستقبلية، ضمن خطط العودة البشرية إلى القمر.

ورغم أن هذه الملاحظات ما تزال في طور التحليل، فإنها تمثل خطوة مثيرة في إعادة قراءة سطح القمر من منظور جديد يجمع بين الرصد البشري والتقنيات العلمية الحديثة، ما قد يفتح الباب لاكتشافات غير متوقعة حول تاريخ القمر وطبيعته.