تعثر مُفاجئ يكشف الأسباب .. لماذا فشلت مفاوضات إيران وأمريكا؟
الأرصاد تحذر من أتربة ورياح.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اليوم الأحد
مفاجأة علمية .. الابتعاد عن الإنترنت أسبوعين يؤدي إلى هذه النتائج المذهلة
حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعا لجيش الاحتلال في مدينة الخيام جنوبي لبنان
وزير الخارجية الباكستاني: نأمل أن يواصل الطرفان الأمريكي والإيراني تمسكهما بوقف إطلاق النار
«المغاوري» يدعّم مقترح «الحمامصي» إلغاء «تبديد المنقولات» ويؤكد: الحبس يهدم الأسر
من أنهى البث المباشر ؟ لغز اللحظات الأخيرة في واقعة سموحة
مسئول روسي: موسكو ليس لديها تفضيلات بشأن المرشحين لمنصب الأمين العام الجديد للأمم المتحدة
من قداس عيد القيامة.. أسقف فرنسا: مصر تمثل نموذجًا راسخًا للوحدة الوطنية
حكم صلاة الفجر لمن يُسافر قبلها .. دار الإفتاء توضح
تحرك عاجل لتوفير الأمن والحراسة بالمدارس وصرف مستحقات الخدمات المعاونة
يمر بأزمة صحية حرجة.. السيد حافظ يناشد بالتدخل لعلاج سامي عبد الحليم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد أرتميس 2.. القمر يكشف ألوان خفية بين الأخضر والبني لم ترها البشرية من قبل| ما القصة؟

أرتميس 2
أرتميس 2
أمينة الدسوقي

في إنجاز علمي جديد أعاد الفضول البشري إلى الواجهة، عادت مهمة أرتميس 2 إلى الأرض محملة بملاحظات غير مسبوقة حول سطح القمر، بعدما رصد رواد الفضاء أثناء التحليق حوله تدرجات لونية خفيفة مائلة إلى الأخضر والبني، في مشهد يناقض الصورة الذهنية التقليدية التي تصف القمر بأنه عالم رمادي صخري موحد اللون.

ملاحظات بشرية تتحدى الصورة النمطية

لطالما ارتبط سطح القمر بدرجات الرمادي نتيجة تكوينه من صخور البازلت والغبار القمري.

لكن ما شاهده الطاقم خلال التحليق فتح بابا جديدا للتساؤلات، إذ بدت بعض المناطق وكأنها تحمل بصمات لونية دقيقة لا تظهر عادة في الصور الرقمية الملتقطة من المدار.

هذه الملاحظات أثارت اهتمام العلماء، ليس فقط لطبيعتها غير المألوفة، بل لأنها جاءت من رصد بشري مباشر، حيث تستطيع العين البشرية التقاط فروق لونية دقيقة قد تعجز الكاميرات عن توثيقها بوضوح.

القمر الأزرق

تفسيرات علمية محتملة لهذه الألوان

يرجح الباحثون عدة فرضيات لتفسير هذه الظاهرة، من بينها اختلافات في التركيب المعدني لبعض المناطق القمرية، أو تأثير زوايا الإضاءة بين الشمس وسطح القمر، ما ينتج عنه انعكاسات ضوئية تمنح السطح تدرجات لونية خفية.

كما لا يُستبعد أن تكون طبيعة الرؤية البشرية نفسها عاملا مؤثرا في إدراك هذه الألوان، خاصة في ظل ظروف الإضاءة الفريدة أثناء التحليق.

تسجيلات صوتية وكتابية تعزز القيمة العلمية

حرص رواد الفضاء على توثيق ما شاهدوه عبر تسجيلات صوتية وملاحظات مكتوبة مفصلة، وهو ما يعد إضافة نوعية للبيانات العلمية، إذ توفر هذه الشهادات واصفا مباشرا من موقع الحدث، إلى جانب الصور والبيانات الرقمية التي جمعتها أجهزة المركبة.

وسيتم لاحقا مقارنة هذه الملاحظات البشرية بالصور الملتقطة من الكاميرات المتطورة على متن المركبة، بهدف التحقق من طبيعة هذه الألوان وتفسيرها بدقة علمية.

آفاق جديدة لفهم الجيولوجيا القمرية

يرى الخبراء أن دراسة هذه الظاهرة قد تسهم في تعميق فهم الجيولوجيا القمرية، وربما تكشف عن فروق دقيقة في تركيب القشرة القمرية بين منطقة وأخرى. 

كما يمكن أن تساعد هذه المعطيات في اختيار مواقع هبوط أكثر دقة في المهمات المستقبلية، ضمن خطط العودة البشرية إلى القمر.

ورغم أن هذه الملاحظات ما تزال في طور التحليل، فإنها تمثل خطوة مثيرة في إعادة قراءة سطح القمر من منظور جديد يجمع بين الرصد البشري والتقنيات العلمية الحديثة، ما قد يفتح الباب لاكتشافات غير متوقعة حول تاريخ القمر وطبيعته.

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

توروب

صدمة لـ توروب .. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء بيراميدز

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟| الرد الرسمي

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟ | الرد الرسمي

وسام وطاهر

رد فعل مُثير من وسام أبوعلي بعد هدف طاهر محمد طاهر في الـ+90 بمواجهة سموحة

صورة ارشيفية

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

وزارة الداخلية

الداخلية : إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه عن مقتضى واجبه الوظيفى فى التعامل مع سائح بالجمالية

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

موعد بدء التوقيت الصيفي 2026

ضبط الساعة .. موعد بدء التوقيت الصيفي 2026

يسرا

يسرا توجه رسالة تهنئة مؤثرة للأقباط: مصر دايمًا أقوى بوحدتنا

حميد الشاعري

روح السمارة.. حميد الشاعري يشعل حفل التسعينيات في أبوظبي

احمد امين

أحمد أمين يشارك متابعيه لقطات من كواليس مسلسل «النص التاني» | شاهد

من أنهى البث المباشر ؟ لغز اللحظات الأخيرة في واقعة سموحة

طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة

طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة
طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة
طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة

فستان لافت .. ياسمين عز تستعرض جمالها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

إطلالة مختلفة.. ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

المزيد