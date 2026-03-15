العودة إلى القمر تقترب.. ناسا تجهز لإطلاق مهمة أرتميس 2 | إيه الحكاية

تستعد وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لإطلاق واحدة من أهم الرحلات الفضائية في العصر الحديث، بعدما أعلنت أن التحضيرات لمهمة أرتميس 2 عادت إلى المسار الصحيح عقب إصلاح خلل تقني في صاروخ Space Launch System داخل مركز الإطلاق الفضائي في فلوريدا.

وتمثل هذه المهمة خطوة تاريخية نحو إعادة البشر إلى القمر لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن، في إطار برنامج أرتميس الطموح.

إصلاح تقني يعيد المهمة إلى مسارها

أكدت ناسا أن المهندسين نجحوا في معالجة مشكلة فنية مرتبطة بتدفق غاز الهيليوم في المرحلة العليا من الصاروخ، وهو عنصر أساسي للحفاظ على ضغط خزانات الوقود وتشغيل الأنظمة الحيوية للمركبة.

وبعد إجراء التعديلات اللازمة واختبارها بنجاح، من المقرر نقل الصاروخ والمركبة إلى منصة الإطلاق في 19 مارس داخل مركز كيندي للفضاء تمهيداً لمحاولة إطلاق محتملة في 1 أبريل.

طاقم دولي في رحلة تاريخية حول القمر

ستحمل المركبة الفضائية Orion spacecraft أربعة رواد فضاء في رحلة تستمر نحو 10 أيام حول القمر، في أول مهمة مأهولة ضمن برنامج أرتميس.

ويتكون الطاقم من

Reid Wiseman

Victor Glover

Christina Koch

Jeremy Hansen (من كندا).

وسيحلق الرواد حول القمر في مسار يشبه شكل الرقم 8 قبل العودة إلى الأرض، في مهمة تهدف إلى اختبار قدرة المركبة على دعم حياة البشر خلال رحلات الفضاء العميق.

خطوة أساسية نحو العودة إلى سطح القمر

تأتي هذه المهمة بعد النجاح الذي حققته الرحلة غير المأهولة أرتميس 1 عام 2022، والتي اختبرت الصاروخ والمركبة لأول مرة في رحلة كاملة حول القمر.

وتمثل أرتميس 2 المرحلة الثانية من البرنامج، بينما تستهدف الخطوات التالية إعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر وبناء وجود بشري مستدام هناك، تمهيداً لإرسال بعثات مأهولة إلى Mars خلال أربعينيات هذا القرن.

نافذة الإطلاق التوقيت الحاسم للرحلة

تقول ناسا إن نافذة الإطلاق الرئيسية للمهمة تمتد بين 1 و6 أبريل، مع إمكانية تحديد موعد بديل في نهاية الشهر في حال حدوث تأجيل.

وتشير الوكالة إلى أن نافذة الإطلاق هي الفترة الزمنية الدقيقة التي يجب أن ينطلق خلالها الصاروخ لضمان الوصول إلى الوجهة بأقصر مسار ممكن وبأقل استهلاك للوقود، اعتماداً على الحسابات المدارية لموقع الأرض والقمر.

وفي حال عدم إطلاق الصاروخ خلال هذه الفترة، قد يضطر المهندسون إلى الانتظار حتى تتوافق المواقع المدارية مرة أخرى.

أرسل اسمك إلى القمر

وفي مبادرة تفاعلية مع الجمهور، دعت ناسا عشاق الفضاء حول العالم للمشاركة في حملة "أرسل اسمك إلى القمر" المرتبطة بمهمة Artemis II.

ويمكن لأي شخص تسجيل اسمه ليُرسل رقمياً على متن المركبة في هذه الرحلة التاريخية التي ستدور حول القمر، وقد تتيح رؤية أجزاء من الوجه البعيد للقمر لأول مرة من قبل البشر.

وبعد التسجيل، يحصل المشاركون على شهادة رقمية رسمية توثق مشاركتهم الرمزية في هذه المهمة الفضائية.