قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتاوى| هل سيحاسب الرجل على عدم حجاب زوجته؟.. الإفتاء تجيب.. ما حدود الأكل والشرب للصائم إذا أفطر ناسيًا؟.. الإفتاء تجيب.. حكم المصافحة بين المصلين عقب صلاة التراويح
رويترز: مقتل وزير دفاع إيران وقائد الحرس الثوري
الجامعة العربية: الهجمات الإيرانية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دول تنادي بالسلام
توضيح عاجل من التعليم بشأن واقعة تعدي طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
غدر بصديقة بسبب ثمن هاتف محمول.. القصة الكاملة لقتل شاب على يد صديقه بالبحيرة
الحرس الثوري: تدمير رادار أمريكي فريد من نوعه في قطر
اجتماع خاص لـ بوتين بمجلس الأمن الروسي حول إيران
اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟
عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر
اتصالات مكثفة لـ وزير الخارجية لمتابعة تطورات التصعيد العسكري فى المنطقة
عاجل.. رويترز: سماع دوي إنفجارات جديدة في سماء أبو ظبي
تقدم 20 ألف وجبة يوميًا.. تعرف على مكان أكبر مائدة رمضانية بالجيزة ينظمها التحالف الوطني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

كاميرا من الماضي في مهمة للمستقبل.. لماذا تراهن ناسا على قطعة قديمة في رحلة إلى القمر؟

الفضاء
الفضاء
أمينة الدسوقي

في عصر تتسارع فيه وتيرة الابتكار التكنولوجي، قد يبدو غريبا أن تعتمد مهمة فضائية حديثة على كاميرا طُرحت قبل نحو عقد من الزمن إلا أن هذا ما فعلته ناسا في مهمة أرتميس 2، حين اختارت كاميرا Nikon D5 لتوثيق رحلة تاريخية ستأخذ رواد الفضاء إلى أبعد نقطة عن الأرض يصلها بشر في العصر الحديث.

طاقم تاريخي في مهمة حول القمر

تضم المهمة أربعة رواد فضاء هم ريد وايزمان، فيكتور غلوفر، كريستينا كوتش، وجيريمي هانسن، حيث سيدور الطاقم حول القمر قبل العودة إلى الأرض. 

ورغم توفر طرازات أحدث في الأسواق، فإن اختيار الكاميرا لم يكن قرارا عشوائيا، بل جاء بعد تقييمات دقيقة لمتطلبات بيئة الفضاء القاسية.

الموثوقية أولًا معايير الفضاء لا تعترف بالأحدث

تشير تقارير متخصصة إلى أن كاميرا D5 خضعت لاختبارات مكثفة لتأهيلها لبيئة الفضاء السحيق، وهي بيئة تتطلب معايير صارمة لا تجتازها جميع الأجهزة الحديثة. 

ففي المهمات التي تتجاوز مدار الأرض المنخفض، تصبح الموثوقية عاملا حاسما يتقدم على حداثة التقنية.

وتتميز الكاميرا بدقة 20.8 ميجابكسل، إلى جانب أداء قوي في الإضاءة المنخفضة ونطاق ديناميكي مرتفع، ما يسمح بالتعامل مع التباين الحاد بين الأجزاء المضيئة من المركبة الفضائية والظلال العميقة في الفضاء. 

كما أظهرت مقاومة ملحوظة للإشعاع، وهو عنصر حاسم خارج نطاق الحماية المغناطيسية للأرض.

جلسة تصوير تكشف الاستعدادات

في خطوة لافتة، شارك طاقم المهمة مؤخرًا في جلسة تصوير نشرتها منصات أرتميس الرسمية، حيث ظهر وايزمان وهو يجهز كاميرا D5 التي سترافقهم في الرحلة.

وستُزود الكاميرا بعدسات واسعة الزاوية وأخرى مقربة، ما يتيح توثيق المهمة من زوايا متعددة وبجودة عالية.

مرحلة انتقالية في التصوير الفضائي

ورغم أن محطة الفضاء الدولية تعتمد بالفعل على كاميرات أحدث مثل Nikon Z9، فإن مهمات أرتميس تمثل مرحلة انتقالية في تكنولوجيا التصوير الفضائي فأنظمة الجيل الجديد لا تزال قيد الاختبار تمهيدا لاستخدامها في الرحلات المستقبلية، ما يفسر استمرار الاعتماد على تقنيات مجربة.

عندما تتفوق الخبرة على الحداثة

قد يثير استخدام تقنية عمرها عشر سنوات دهشة البعض، لكن قرار ناسا يعكس فلسفة واضحة في الفضاء، حيث لا مجال للأخطاء، تتفوق التقنية المجربة على الابتكار غير المختبر.

 وبينما تمهد أرتميس الطريق لعودة البشر إلى القمر، تثبت كاميرا D5 أن الثقة في الأداء قد تكون أحيانا أهم من مواكبة أحدث الصيحات التكنولوجية.

مهمة أرتميس 2 ناسا منصات أرتميس الرسمية التصوير الفضائي أرتميس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

احمد عبدالقادر

إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء

خالد الغندور

لم يخطئ.. خالد الغندور عن موقف اتحاد الكرة مع الأهلي

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

مرموش

رد فعل غير متوقع من جوارديولا على صيام اللاعبين المسلمين داخل الفريق

ترشيحاتنا

خامنئي

وسائل إعلام عبرية: التقييم الإسرائيلي يزداد ترجيحا بأن خامنئي تم اغتياله

أنور قرقاش

أنور قرقاش: الإمارات بذلت جهودًا كبيرة لتفادي الحرب

الشيخ محمد بن زايد وولي العهد السعودي

الشيخ محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي لبحث التطورات الإقليمية

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا تزداد الخلافات الزوجية في رمضان؟.. طبيب يكشف سبب الشعور بالدوخة خلال الصيام

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
بورش كايين
بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

فيديو

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

خالد الصاوي

من السهر للانضباط .. رحلة تحول مفاجئة في حياة خالد الصاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد