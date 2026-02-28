كاميرا من الماضي في مهمة للمستقبل.. لماذا تراهن ناسا على قطعة قديمة في رحلة إلى القمر؟

في عصر تتسارع فيه وتيرة الابتكار التكنولوجي، قد يبدو غريبا أن تعتمد مهمة فضائية حديثة على كاميرا طُرحت قبل نحو عقد من الزمن إلا أن هذا ما فعلته ناسا في مهمة أرتميس 2، حين اختارت كاميرا Nikon D5 لتوثيق رحلة تاريخية ستأخذ رواد الفضاء إلى أبعد نقطة عن الأرض يصلها بشر في العصر الحديث.

طاقم تاريخي في مهمة حول القمر

تضم المهمة أربعة رواد فضاء هم ريد وايزمان، فيكتور غلوفر، كريستينا كوتش، وجيريمي هانسن، حيث سيدور الطاقم حول القمر قبل العودة إلى الأرض.

ورغم توفر طرازات أحدث في الأسواق، فإن اختيار الكاميرا لم يكن قرارا عشوائيا، بل جاء بعد تقييمات دقيقة لمتطلبات بيئة الفضاء القاسية.

الموثوقية أولًا معايير الفضاء لا تعترف بالأحدث

تشير تقارير متخصصة إلى أن كاميرا D5 خضعت لاختبارات مكثفة لتأهيلها لبيئة الفضاء السحيق، وهي بيئة تتطلب معايير صارمة لا تجتازها جميع الأجهزة الحديثة.

ففي المهمات التي تتجاوز مدار الأرض المنخفض، تصبح الموثوقية عاملا حاسما يتقدم على حداثة التقنية.

وتتميز الكاميرا بدقة 20.8 ميجابكسل، إلى جانب أداء قوي في الإضاءة المنخفضة ونطاق ديناميكي مرتفع، ما يسمح بالتعامل مع التباين الحاد بين الأجزاء المضيئة من المركبة الفضائية والظلال العميقة في الفضاء.

كما أظهرت مقاومة ملحوظة للإشعاع، وهو عنصر حاسم خارج نطاق الحماية المغناطيسية للأرض.

جلسة تصوير تكشف الاستعدادات

في خطوة لافتة، شارك طاقم المهمة مؤخرًا في جلسة تصوير نشرتها منصات أرتميس الرسمية، حيث ظهر وايزمان وهو يجهز كاميرا D5 التي سترافقهم في الرحلة.

وستُزود الكاميرا بعدسات واسعة الزاوية وأخرى مقربة، ما يتيح توثيق المهمة من زوايا متعددة وبجودة عالية.

مرحلة انتقالية في التصوير الفضائي

ورغم أن محطة الفضاء الدولية تعتمد بالفعل على كاميرات أحدث مثل Nikon Z9، فإن مهمات أرتميس تمثل مرحلة انتقالية في تكنولوجيا التصوير الفضائي فأنظمة الجيل الجديد لا تزال قيد الاختبار تمهيدا لاستخدامها في الرحلات المستقبلية، ما يفسر استمرار الاعتماد على تقنيات مجربة.

عندما تتفوق الخبرة على الحداثة

قد يثير استخدام تقنية عمرها عشر سنوات دهشة البعض، لكن قرار ناسا يعكس فلسفة واضحة في الفضاء، حيث لا مجال للأخطاء، تتفوق التقنية المجربة على الابتكار غير المختبر.

وبينما تمهد أرتميس الطريق لعودة البشر إلى القمر، تثبت كاميرا D5 أن الثقة في الأداء قد تكون أحيانا أهم من مواكبة أحدث الصيحات التكنولوجية.