المعاينة الأولية تكشف سبب حادث أم بيومي : تسرب غاز من السخان وراء مصرع أسرة بأكملها

كشفت المعاينة الأولية لواقعة العثور على 4 جثامين داخل منزلهم بمنطقة أم بيومى، أنه خلال استحمام الأم، تسرب غاز من خلال أنبوبة داخل سخان المياه، ما أدى إلى وفاة الأم وزوجها ونجليها التوأم "والد وبنت"، إثر تعرضهم لاختناق حاد نتيجة استنشاق الغاز المتسرب داخل الشقة.



ولقيت أسرة بأكملها مكونة من زوجين وطفلين توأم مصرعهم إثر تسرب غاز ب منطقة أم بيومي التابعة لدائرة مركز شرطة قليوب، جرى نقل الجثامين لمستشفى قليوب وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، ورئيس مباحث القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب ورئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بورود بلاغ بالعثور علي 4 جثث متوفين داخل منزلهما بمنطقة ام بيومى.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث بقيادة مأمور مركز شرطة قليوب ورئيس مباحث مركز شرطة قليوب ومعاونى مباحث المركز إلى موقع البلاغ، مدعومة بسيارتي إسعاف، لكشف ملابسات الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين وفاة شاب يُدعى "خليل" يبلغ من العمر 28 عامًا، وزوجته، وطفليهما التوأم (طفلة وطفلة) يبلغان من العمر ثلاث سنوات ونصف، إثر تعرضهم لاختناق حاد نتيجة استنشاق الغاز المتسرب داخل الشقة.

تم نقل الجثامين إلى مستشفى قليوب، تحت تصرف جهات التحقيق