مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة بسبب تسرب الغاز بالقليوبية

لقيت أسرة بأكملها مكونة من زوجين وطفلين تؤام مصرعهما إثر تسرب غاز في منطقة أم بيومي التابعة لدائرة مركز شرطة قليوب، جرى نقل الجثامين لمستشفى قليوب وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تفاصيل الواقعة

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، ورئيس مباحث القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب ورئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بورود بلاغ بالعثور علي 4 جثث متوفين داخل منزلهم بمنطقة ام بيومى.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث بقيادة مأمور مركز شرطة قليوب ورئيس مباحث مركز شرطة قليوب ومعاونى مباحث المركز إلى موقع البلاغ، مدعومة بسيارتي إسعاف، لكشف ملابسات الواقعة.

وبالمعاينة والفحص، تبين وفاة شاب يُدعى "خليل" يبلغ من العمر 28 عامًا، وزوجته، وطفليهما التوأم (طفلة وطفلة) يبلغان من العمر ثلاث سنوات ونصف إثر تعرضهم لاختناق حاد نتيجة استنشاق الغاز المتسرب داخل الشقة.

وتم نقل الجثامين إلى مستشفى قليوب، تحت تصرف جهات التحقيق.