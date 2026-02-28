قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

حبس المتهم بقتل زوج شقيقته ببني سويف 4 أيام على ذمة التحقيقات

مجمع محاكم بني سويف
مجمع محاكم بني سويف

قررت النيابة العامة  ببني سويف  بحبس المتهم بقتل زوج شقيقته  4 أيام على ذمة التحقيقات. 

كانت  إحدى القرى التابعة لمركز بنى سويف بمحافظة بنى سويف  قد شهدت  واقعة مأساوية انتهت بمصرع مواطن"فلاح" على يد زوج شقيقته، إثر خلافات قديمة ومتكررة بسبب المرور داخل قطعة أرض زراعية، فى حادث هز مشاعر  الأهالى بالقرية.

وتبين من التحريات الأولية التى باشرها اللواء محمد الخولى مدير المباحث الجنائية أن المجنى عليه يدعى «ر م إ»، يبلغ من العمر67  عاما، بالمعاش، حيث كان يمر من داخل حقل زراعى فى نطاق القرية محل الواقعة، فى طريقه المعتاد، قبل أن يعترضه زوج شقيقته ويدعى س ح 27 عاما، مطالبا إياه بعدم المرور من داخل الأرض، بدعوى وجود خلافات سابقة بينهما حول حق العبور وحدود الحيازة الزراعية.

وأفادت التحريات التى قام بها مدير البحث الجنائى بأن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين فى الحقل، تطورت سريعا إلى مشاجرة، بعدما أصر المجنى عليه على العبور من المسار الذى اعتاد المرور منه، بينما تمسك المتهم بمنعه من الدخول إلى الأرض، فى ظل حالة من التوتر والغضب بينهما، بسبب خلافات قديمة لم يتم حسمها وديًا.

وخلال تطور الأحداث، أخرج المتهم سلاحا أبيض كان بحوزته، عبارة عن سكين، واعتدى به على زوج شقيقته، موجها له طعنة نافذة أسقطته أرضا وسط الزراعات، ليلفظ أنفاسه متأثرا بإصابته البالغة قبل وصول الإسعافات، فى مشهد صادم للأهالى والمزارعين المتواجدين بالقرب من مكان الواقعة.

وعقب ارتكاب الجريمة، فر المتهم هاربا بين الحقول والأراضى الزراعية المجاورة، فى محاولة للهرب من الملاحقة الأمنية، مستغلا الطبيعة المفتوحة للمنطقة الزراعية وتشابك المسارات الترابية بين الحقول.

وأمر اللواء أسامة جمعة مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف بانتقال قوات الأمن إلى موقع الحادث، وفرضت كردونا أمنيا بمحيط المنطقة، وبدأت فى تمشيط الحقول والمناطق المجاورة، وجمع المعلومات من شهود العيان، وتفريغ أقوال المتواجدين فى محيط الواقعة، للوقوف على ملابسات الجريمة وتحديد خط سير المتهم عقب هروبه.

وأسفرت الجهود الأمنية المكثفة برئاسة اللواء محمد الخولى مدير إدارة البحث الجنائى عن نجاح القوات فى إلقاء القبض على المتهم بعد ساعتين فقط من ارتكاب الواقعة، حيث تم ضبطه أثناء اختبائه داخل إحدى الزراعات القريبة من مكان الحادث، وبحوزته السكين المستخدمة فى الاعتداء، وتم التحفظ عليه وعلى أداة الجريمة، تمهيدا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.

وجرى نقل جثمان المجنى عليه إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، التى باشرت التحقيق فى الواقعة فور إخطارها، واستمعت لأقوال شهود العيان، واطلعت على تحريات أجهزة الأمن بشأن ظروف وملابسات الحادث ودوافعه، التى أكدت أن الخلافات المتعلقة بالمرور داخل الأرض الزراعية كانت السبب الرئيسى وراء نشوب المشاجرة ووقوع الجريمة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له فى المواعيد القانونية، كما أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثمان المجنى عليه، لبيان أسباب الوفاة وتحديد طبيعة الإصابات التى لحقت به وكيفية حدوثها.

كما قررت النيابة التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية، وطلبت استكمال التحريات الأمنية حول الواقعة، وبيان وجود أى خلافات سابقة بين الطرفين أو بلاغات محررة بينهما، وسؤال عدد من الشهود من أهالى المنطقة المحيطة بالحقل محل الجريمة، للوقوف على تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وقوع الاعتداء.

