بني سويف .. القبض على عامل وطالب تشاجرا بالأسلحة البيضاء

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بين شخصين بإستخدام الأسلحة البيضاء ببنى سويف.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وتبين حدوث مشاجرة بين (عامل توصيل "مصاب بجروح وسحجات متفرقة") و (طالب) مقيمان بدائرة قسم شرطة بنى سويف ، قاما على إثرها بالتعدى على بعضهما بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما مما أدى لحدوث إصابة الأول المنوه عنها لوقوف الثانى أمام منزل الأول ومضايقة المارة ، وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (2 سلاح أبيض المستخدمان فى التعدى)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.