مسلسل رأس الأفعى الحلقة 10.. محمود عزت يطلب الانتقام من القضاة بعد الأحكام على الإخوان الإرهابيين

شهد مسلسل رأس الأفعى الحلقة 10 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث تبدا الحلقة باعتراض الإرهابي محمود عزت على أحكام القضاء على بعض عناصر الجماعة وقياداتهم الذين تم القبض عليهم.

وطلب محمود عزت الانتقام من هؤلاء القضاه وتحديدا معتز خفاجي ومعهم النائب العام وطالب مساعديه من شباب الإخوان بالانتقام منهم من خلال خطة تنفذ سريعا كرد على هذه الأحكام.

بينما مراد “أمير كرارة” يحاول مع منتصر “إسلام جمال” داخل أحد الملاهي الليلية ويطلب منه ضرورة أن يرشده الى مكان محمود عزت ومحمد كمال ووهدان.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.