فن وثقافة

مسلسل صحاب الأرض الحلقة 10.. منة شلبي تحاول توفير حضانة ومولد كهربائي من أجل فدوى

مسلسل صحاب الأرض
مسلسل صحاب الأرض
أحمد إبراهيم

شهد مسلسل صحاب الأرض الحلقة 10 تطورات مثيرة فى الاحداث حيث ابلغت الدكتورة سلمى “منة شلبي” ناصر “إياد نصار” بضرورة توفير حضانة ومولد خاصة ان فدوى قد تلد فى أى لحظة. 

ويقيم ناصر وأصدقائه حفل زفاف للفلسطيني كنا تأتي الصحفية الامريكية لتصور حفل الزفاف. 

مسلسل صحاب الأرض

يأتي مسلسل «صحاب الأرض»، المكوّن من 15 حلقة، امتدادًا لمسار طويل من المساندة التي قادتها الدولة المصرية على مدار عامين دعمًا للقضية الفلسطينية.

وتجسّد منة شلبي في العمل شخصية «سلمى شوقي»، طبيبة مصرية تعمل في قسم الحالات الحرجة داخل قطاع غزة، وتشارك ضمن قافلة الإغاثة المصرية، بينما يقدّم إياد نصار شخصية رجل فلسطيني يعيش صراعًا وجوديًا قاسيًا، مدفوعًا بغريزة النجاة والتمسّك بالحياة وسط أهوال الحرب، وذلك على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.

وتتقاطع رحلة الطبيبة المصرية مع مسار الرجل الفلسطيني الساعي إلى إنقاذ ابن شقيقه من تحت القصف، لتنمو بينهما علاقة إنسانية عميقة، تكشف وجوهًا متعددة للألم والأمل في زمن الحرب.

ويأتي مسلسل «صحاب الأرض» كعمل درامي توثيقي، يسعى إلى فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وإبراز صمود الشعب الفلسطيني، والدور المصري في دعم القضية وإفشال مخططات التهجير.

المسلسل بطولة إياد نصار، منة شلبي، كامل الباشا، عصام السقا، تارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل صحاب الأرض إياد نصار منة شلبي الفنانة منة شلبي الفنان إياد نصار

