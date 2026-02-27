درة تتحول من ضحية إلى متهمة فى إثبات نسب

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "إثبات نسب" تصعيدًا غير متوقع يقلب موازين الأحداث بالكامل، بعد الظهور المفاجئ لهشام (نبيل عيسى)، في لحظة انفعال، خرجت الأمور عن السيطرة.

أمسكت نوال بسكين وطعنته وسط صدمة المشهد، في تحول درامي حاد ينقلها من موقع الباحثة عن الحقيقة إلى دائرة الشبهة والخطر.

لم تكن لحظة ظهوره عاطفية أو مبرِّرة، بل فجّرت موجة غضب مكبوت داخل نوال، حيث واجهته من الأسئلة: أين كان؟ وأين ابنها؟ ولماذا تركها تواجه وحدها كل هذا الجحيم؟ المشهد اتسم بتوتر بالغ، وتحول الحوار سريعًا إلى مشادة حادة كشفت حجم الخذلان والغضب المتراكم.

الحلقة انتهت عند هذه اللحظة المفصلية، دون حسم مصير هشام. لم يُحسم ما إذا كان قد فارق الحياة أم أن الطعنة لم تكن قاتلة، تاركة المشاهد أمام سؤال معلّق سيحدد مسار الأحداث المقبلة: هل تحولت نوال إلى قاتلة دفاعًا عن نفسها وطفلها؟ أم أن ما حدث كان لحظة غضب ستدفع ثمنها غاليًا؟.

مسلسل إثبات نسب

مسلسل "إثبات نسب" تأليف محمد ناير وإخراج محمد عبده، وبطولة درة، محمود عبدالمغني، ولاء الشريف، محسن محيي الدين، هاجر الشرنوبي، محمد علي رزق وياسر علي ماهر.