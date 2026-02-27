روچ أسود الحلقة 10.. مهند حسني يُفاجأ بعرض عشاء رومانسي من رانيا يوسف

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل “روج أسود” أول مواجهة مباشرة بين مهند حسني ورانيا يوسف داخل أحد الأندية الرياضية، حيث يجسد مهند شخصية مدرب لياقة يدخل في علاقة مشحونة بالفضول منذ اللحظة الأولى.



يتولى مهند حسني، تدريب “شيرويت”، التي تجسد دورها رانيا يوسف، في سعيها للالتزام بنظام رياضي صارم لاستعادة رشاقتها. ومع مرور دقائق، يتبدل اللقاء من جلسة تدريب عادية إلى لحظة مغازلة وتنكسر فيها الحواجز، بعد أن تبدأ “شيرويت” في سؤال مهند عن تفاصيل يومه وأسلوب حياته، لتتطور الأمور بشكل غير متوقع عندما تفاجئه بدعوة لتناول العشاء خارج إطار النادي.



على الجانب الآخر من الأحداث، يكشف المسلسل عن صراع مهند الداخلي، حيث يتلقى ضغوطًا من صديقه الذي يحاول إقناعه بترك وظيفته الحالية والدخول في مشروع خاص قد يفتح له آفاقًا جديدة في حياته المهنية، ما يضعه أمام مفترق طرق قد يغير مستقبله بالكامل.



يُعرض مسلسل “روج أسود”، الذي ينتمي إلى الدراما الاجتماعية الإنسانية المستوحاة من قصص واقعية لنساء يواجهن تحديات ومشكلات عائلية في محاكم الأسرة، يوميًا خلال شهر رمضان. العمل يضم في بطولته نخبة من النجوم من بينهم رانيا يوسف، لقاء الخميسي، داليا مصطفى، مي سليم، فرح الزاهد، مهند حسني، غادة طلعت، وغيرهم من أبرز النجوم، العمل من تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.