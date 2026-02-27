46 سائحا يزورون ممشى كورنيش بني سويف ضمن رحلة نيلية بين القاهرة وأسوان

تواصل محافظة بني سويف استقبال الأفواج السياحية من مختلف دول العالم، في إطار خطة المحافظة لتنشيط السياحة الداخلية، والتي يتم تنفيذها تحت رعاية اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف،وإشراف من الإدارة العامة للسياحة ولجنة إدارة الكورنيش بديوان عام المحافظة

حيث استقبلت بني سويف خلال الأسبوع الحالي، فوجين متعددي الجنسيات قوامهما 46 سائحا من دول ( إنجلترا ، النرويج، الدنمارك ، ألمانيا ، سويسرا )،وذلك ضمن رحلتهم النيلية بين القاهرة وأسوان،وكان في استقبالهم فريق من الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة ولجنة إدارة الكورنيش ، لتيسير جولتهم وتوفير كافة التسهيلات اللازمة.

تضمنت الزيارة جولة تفقدية بالممشى السياحي الجديد على كورنيش النيل ببني سويف، حيث استمتع أعضاء الفوجين بالأجواء المطلة على نهر النيل والمناظر الطبيعية الخلابة، إلى جانب التعرف على أبرز المظاهر التراثية التي تعكس الطابع الثقافي والحضاري للمحافظة.



