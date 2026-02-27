بني سويف.. رؤساء المدن يفتتحون 3مساجد بـ تزمنت وبني عفان وشرق النيل

شهد " اليوم الجمعة" افتتاح 3 مساجد " اليوم "بدائرة مركز ومدينة بني سويف وبني سويف الجديدة شرق النيل ، في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله ، وفي إطار افتتاحات المساجد خلال شهر رمضان المبارك

حيث تم افتتاح ،مسجد" الهادي"بالحي الخامس بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل " إنشاء جديد بالجهود الذاتية " ، على مساحة 800 متراً مربعاً ، وذلك بحضور محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف والدكتور سعيد حامد وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ علي دياب مدير إدارة أوقاف البندر، و يحيى رسلان رئيس قرية بياض العرب

وتم افتتاح مسجد " العمدة الحجري "بقرية تزمنت الشرقية مركز بني سويف" إنشاء جديد" بالجهود الذاتية على مساحة 400 مترا مربعا ، وشهد الافتتاح : الشيخ صبحي رمضان مدير إدارة الأوقاف ، الأستاذ عطا مشهور رئيس قرية تزمنت الشرقية، بجانب افتتاح مسجد"الفاروق "بقرية بني عفان بعد " صيانته ورفع كفاءته" على مساحة 500 مترا مربعا ،وذلك في حضور :الشيخ طه عبد المنجد محمد مفتيش المنطقة بقرية بني عفان، رياض مبروك رئيس قرية اهناسيا الخضراء



