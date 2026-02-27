قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بني سويف.. رؤساء المدن يفتتحون 3مساجد بـ تزمنت وبني عفان وشرق النيل

افتتاح مساجد ببني سويف
افتتاح مساجد ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهد " اليوم الجمعة" افتتاح 3 مساجد " اليوم "بدائرة مركز ومدينة بني سويف وبني سويف الجديدة شرق النيل ، في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله ، وفي إطار افتتاحات المساجد خلال شهر رمضان المبارك

حيث تم افتتاح ،مسجد" الهادي"بالحي الخامس بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل " إنشاء جديد بالجهود الذاتية " ، على مساحة 800 متراً مربعاً ، وذلك بحضور  محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف والدكتور سعيد حامد وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ علي دياب مدير إدارة أوقاف البندر، و يحيى رسلان رئيس قرية بياض العرب

وتم افتتاح مسجد " العمدة الحجري "بقرية تزمنت الشرقية مركز بني سويف" إنشاء جديد" بالجهود الذاتية على مساحة 400 مترا مربعا ، وشهد الافتتاح : الشيخ صبحي رمضان مدير إدارة الأوقاف ، الأستاذ عطا مشهور رئيس قرية تزمنت الشرقية، بجانب افتتاح مسجد"الفاروق "بقرية بني عفان بعد " صيانته ورفع كفاءته" على مساحة 500 مترا مربعا ،وذلك في حضور :الشيخ طه عبد المنجد محمد مفتيش المنطقة بقرية بني عفان، رياض مبروك رئيس قرية اهناسيا الخضراء


 

بني سويف مساجد بني سويف محافظ بني سويف

