«معتوهتان ومختلتان عقليًا».. ترامب يطالب بترحيل نائبتين مسلمتين في الكونجرس
تراجع الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات الخميس بالبنوك
الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة.. رابط مباشر هنا
محادثات تهز السوشيال ميديا.. اتهامات بالتحرش تطال محمد طاهر مؤلف فخر الدلتا
ملايين الشواكل.. اتهام ضابط في الشاباك بالتورط بتهريب بضائع إلى غزة
تبادل جثامين بين موسكو وكييف: 1000 أوكراني مقابل 35 روسيًا
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي شركتي سكاتك النرويجية وإنفجين إنرجي لتوربينات الرياح
راندة المنشاوي: انجاز مشروعات حياة كريمة أولوية قصوى لدى وزارة الإسكان
رئيس البرلمان النمساوي يشيد بجهود مصر في تحقيق الاستقرار والتهدئة بالشرق الأوسط وإفريقيا
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان
أبرزهم الأهلي.. دوري كرة السلة الإفريقي يُعلن الأندية الـ12 وجدول مرحلة المجموعات لموسم 2026
تأجيل محاكمة البلوجر «مداهم» في نشر محتوى خادش لجلسة 5 مارس
محافظات

رفع أكثر من 150طن قمامة وإزالة مخالفات وتحديات بمراكز بني سويف

رئيس مدينة بني سويف
رئيس مدينة بني سويف

استمر  تكثيف الجهود الميدانية بكافة مراكز ومدن المحافظة، مع المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع وتيرة العمل في ملفات التصالح والتقنين، والتصدي الحاسم لكافة صور التعديات، إلى جانب رفع كفاءة منظومة النظافة والإنارة العامة بما يلبي احتياجات للمواطنين.

ففي مركز ومدينة بني سويف، واصلت الوحدة المحلية برئاسة محمد بكري جهودها في متابعة اللجان الفنية للتصالح لتسريع الانتهاء من نموذج 8 للمواطنين، إلى جانب تنفيذ حملة مكثفة لرفع القمامة والمخلفات بعدد من الشوارع الحيوية منها طريق السادات وكورنيش النيل وعبد السلام عارف وحاتم رشدي وحلمي الملط والروضة وأحمد عرابي و17 بني سويف الجديدة، كما قامت إدارة الحدائق برفع شجرة سقطت أمام مبنى التربية والتعليم بشارع السيدة حورية ونقلها إلى مشتل المدينة، فضلاً عن استمرار أعمال النظافة بالوحدات القروية التي شملت رفع أطنان من المخلفات بقرى باها وأبشنا وعلى طريق بني سويف الفيوم عند بني موسى وطريق مصرف المحيط من أبشنا حتى مدخل باها وقرية منقريش ومدخل رياض باشا ومساكن أغصان الزيتون وطريق بياض العلامة وقرية بلفيا، مع تنفيذ أعمال صيانة لأعطال الكهرباء بمساكن السلام بياض العرب، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات حيث تم تشميع منشأتين تجاريتين بدون ترخيص بقرية باها وغلق وتشميع محل اكسسوار السيارات بشارع حاتم رشدي.

وفي مركز ومدينة ناصر، واصلت الوحدة المحلية برئاسة الأستاذ شوقي هاشم تنفيذ حملات النظافة والتجميل، حيث شملت الحملات عدداً من الشوارع والمناطق منها شارع الجيش وأبو بكر الصديق والمنشية والشامية وكوبري الحشيش وكوبري المواشي ومصنع الثلج والسبخاية وعزبة إبراهيم باشا ونهضة مصر وطريق السقاية، وأسفرت عن رفع 76 طناً من المخلفات ونقلها إلى مصنع كوم أبو راضي، كما تم تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمشاركة الأجهزة التنفيذية والأمنية، حيث تم إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 10 قراريط، بالإضافة إلى إزالة حالتي تعدٍ على أراضي أملاك الري بمساحة 160 متراً، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة ببا، واصلت الوحدة المحلية برئاسة العميد أحمد علاء الدين فؤاد جهودها في تحسين مستوى النظافة والخدمات، حيث تم تنفيذ حملات نظافة موسعة بشوارع المدينة شملت بورسعيد والموقف والسنترال والسجل المدني وعمائر الأوقاف ورشدي وعمائر موقف صفط راشين وهايبر بنده والتأمين الصحي ومحيط الضرائب العامة والمحمدي والمسجد الغربي وفانوس وأسعد والشوارع الجانبية مع تفريغ الحاويات الثابتة، حيث تم توريد أكثر من 55 طناً من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي بسمسطا، كما تم تنفيذ أعمال صيانة لكشافات الإنارة بمدخل كوبري المحطة وأمام الموقف، وامتدت الجهود إلى القرى حيث تم تنفيذ حملات نظافة بقرية طنسا ومدخل قرية بني قاسم والشوارع الرئيسية، وأعمال نظافة بمدخل قرية زاوية الناوية وطريق كوم الصعايدة بقرية هلية، وحملات نظافة بقرية الفقاعي وطريق طراد النيل بقرية سدس، إلى جانب تمهيد وتسوية الشوارع بقرية البكرية التابعة لقمبش، وتنفيذ حملات نظافة بقرى بني خليل والجزيرة الشرقية بقرية جزيرة ببا، وأعمال نظافة بمدخل قرية أبو شربان حتى مجمع المدارس والعمائر ومحيط المستشفى بقرية صفط راشين.

وفي مركز ومدينة الفشن، واصلت الوحدة المحلية برئاسة  مدحت صلاح جهودها في قطاع النظافة والتجميل وصيانة الكهرباء، حيث تم تنفيذ حملات نظافة بمداخل المدينة ورفع التراكمات والإشغالات من الطرق، إلى جانب أعمال النظافة بشوارع المدينة ونقل القمامة من المحطة الوسيطة، حيث تم رفع أكثر من 40 طناً من المخلفات بشوارع البحر الأعظم وطريق المعدية وطراد النيل والإبراهيمية ومصرف مغاغة وصلاح سالم والشيخ غنيم وسماح الوجوه والشيخ زهران والترعة الفشنية، بالإضافة إلى جمع القمامة من المنازل بالقرى وتفريغ الحاويات مع تكثيف العمل على مدار اليوم، كما تم متابعة صيانة أعمدة الكهرباء وتركيب كشافات بطريق تلت وعزبة تلت وعزبة الرواجي التابعة للفنت، وفي ملف التعديات تم إزالة حالات تعدٍ بمدينة الفشن وقرية شنرا، فضلاً عن متابعة تسليم 100 طن أسمدة لجمعيتي أبسوج والفنت الشرقية لتوزيعها على المزارعين وفق الحصر الفعلي للأراضي المنزرعة.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، واصلت الوحدة المحلية برئاسة  أحمد توفيق جهودها في متابعة ملفات التصالح والتقنين، حيث تم عقد اجتماع مع رؤساء القرى لمناقشة سرعة إنهاء الملفات والتصدي لأي أعمال بناء مخالف في المهد، كما تم متابعة العمل بالإدارة الهندسية ووحدة المتغيرات المكانية لتسريع الإنجاز وتصفير المتغيرات، إلى جانب تنفيذ حملات لضبط المخالفات حيث تم تنفيذ قرارات غلق إداري وفصل التيار الكهربائي عن عدد من المحلات التي غيرت النشاط أو تعمل بدون ترخيص وتشميعها بمدينة إهناسيا، كما تم تنفيذ حملة تموينية بالتنسيق مع إدارة تموين إهناسيا بقرية العواونة أسفرت عن تحرير محاضر بيع مواد بترولية بدون ترخيص والتحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر غلق مستودع خلال مواعيد العمل الرسمية ومحضر نقص أوزان بمخبز قرية المماليك، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فضلاً عن استمرار أعمال تمهيد الطرق ورفع التراكمات والمخلفات وصيانة كشافات الإنارة بمحيط المساجد والتصدي لأي مخالفات بناء.

بني سويف الفشن ببا سمسطا

