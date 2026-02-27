قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

انطلاق انتخابات نقابة المهندسين بالقليوبية وسط إقبال متوسط.. صور

انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين
إبراهيم الهواري

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة القليوبية، انتظام اعمال التصويت اليوم في لجان المحافظة بمقر النقابة ببنها تحت اشراف قضائى كامل وباستخدام الصناديق الزجاجية الشفافة وسط إقبال متوسط من الناخبين.


ويترأس لجنة انتخابات نقابة المهندسين بالقليوبية المستشار كمال موسى مدير المكتب الفنى للنيابة الإدارية والمستشار الدكتور جمال شهاب وكيل فرع الدعوي التأديبية بهيئة النيابة الإدارية والمستشار الدكتور محمد الحسينى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ووكيل فرع الدعوي التأديبية بالقاهرة، حيث بلغ عدد اعضاء الجمعية العمومية 34 ألف مهندس لهم حق التصويت وأن توفير كافة سبل الدعم وتيسير اعمال التصويت، داعيا جموع المهندسين للخروج للادلاء بأصواتهم في الانتخابات.

انتخابات نقابة المهندسين 


شهدت محافظة القليوبية اليوم انطلاق انتخابات مجلس النقابة الفرعية للمهندسين في أجواء تنافسية بين المرشحين على مقعد النقيب وعضوية مجلس الإدارة وذلك تحت إشراف قضائي كامل مع تواجد أمني بمحيط مقر النقابة ولجان الاقتراع لضمان انتظام العملية الانتخابية وسيرها في سهولة ويسر.

ويتنافس على مقعد نقيب المهندسين الفرعي 4 مرشحين هم المهندسين تامر رمضان عبد الله عبد الفتاح ومحمد سراج الدين محمد قاسم الملطاوي وعمرو إبراهيم حفناوي مدبولي وأحمد محمد محمود محروس.

كما يتنافس 17 مرشحا على 7 مقاعد لعضوية مجلس الإدارة موزعة بواقع أربعة مقاعد لشعبة الكهرباء ومقعدين لشعبة الهندسة المدنية ومقعد واحد لشعبة الهندسة الميكانيكية.

محافظة القليوبية نقابة المهندسين بنها انتخابات القليوبية

