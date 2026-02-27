قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ القليوبية: زراعة 41 ألف فدان قمح هذا العام

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
إبراهيم الهواري

قال الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، إن مساحة زراعات القمح هذا العام بلغت 41 ألف فدان، إلى جانب 8200 فدان من الفراولة، مؤكداً أهمية دعم المزارعين وزيادة الإنتاجية.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية 


وشدد المحافظ على أن التعدي على الأراضي الزراعية يمثل خطاً أحمر، موجهاً بالإزالة الفورية في المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تكثيف حملات التوعية للحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها ثروة قومية.

وكان محافظ القليوبية، قد عقد اجتماعه الموسع الأول مع مديري مديريات الخدمات بالمحافظة، لوضع خارطة طريق العمل خلال المرحلة المقبلة. واستهل المحافظ الاجتماع بتوجيهات حاسمة، أكد خلالها أن خدمة المواطن تأتي في مقدمة الأولويات، مشدداً على ضرورة تكاتف كافة القطاعات والعمل الميداني على أرض الواقع بعيداً عن المكاتب، لضمان ملامسة احتياجات الشارع القليوبي بشكل مباشر.


وفي سياق الانضباط الإداري، وجه المحافظ بضرورة إرساء قواعد الحزم داخل المؤسسات من خلال متابعة حضور الموظفين وتكليفهم بمهام محددة وقياس نسب إنجازها بدقة، معلناً عن تفعيل منظومة المرور المفاجئ على مختلف القطاعات الخدمية لضمان انتظام العمل وتحقيق أعلى معدلات الأداء.


تكثيف الجولات الميدانية 
وفي قطاع التعليم، أكد المحافظ أن بناء الإنسان يبدأ من المدرسة، موجهاً مدير مديرية التربية والتعليم بتكثيف الجولات الميدانية لضمان انتظام العملية التعليمية وسد العجز في المعلمين، مع الاهتمام بتفعيل الأنشطة الطلابية وصيانة المدارس بشكل دوري.

كما شدد على أهمية التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لخفض الكثافات داخل الفصول وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، مؤكداً أن تطوير المنظومة التعليمية يمثل أحد أهم محاور التنمية الشاملة بالمحافظة.

القليوبية محافظ القليوبية القمح الزراعة الأراضي الزراعية

