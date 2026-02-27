قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ضبط طن دقيق مدعم وأرز بدون فواتير في حملات تموينية بالقليوبية

وكيل وزارة التموين بالقليوبية
وكيل وزارة التموين بالقليوبية
إبراهيم الهواري

شنت مديرية تموين القليوبية حملات رقابية مكثفة لضبط المخالفات التموينية، وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التجارية المختلفة.

حملات رقابية مستمرة 

وأسفرت حملتان مفاجئتان، إحداهما لإدارة التجارة الداخلية بمدينة بنها (دائرة قسم أول)، والأخرى لإدارة تموين الخانكة بناحية أبو زعبل، عن ضبط وتحرير عدد من المحاضر، أبرزها: تحرير محضر جنح ضد مسئول محل لتجارة الحبوب بشارع الكوبري لعدم وجود ترخيص وحيازته سلعًا غذائية بدون فواتير دالة على مصدرها، حيث تم التحفظ على 20 شيكارة أرز بسمتي هندي زنة الواحدة 25 كجم بإجمالي 500 كجم (نصف طن).


كما تم  تحرير 6 محاضر ضد محلات ملابس للإعلان عن أوكازيون وهمي دون الحصول على تصريح رسمي من مديرية التموين، وتحرير 4 محاضر ضد أنشطة تجارية مختلفة لعدم الإعلان عن الأسعار.
 بجانب تحرير محضري جنح ضد مخبزين بلديين بأبو زعبل – الخانكة لتجميعهما 10 شكائر دقيق مدعم زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي 500 كجم (نصف طن) بغرض بيعها في السوق السوداء والتربح من فارق السعر، وضبط 7 مخالفات تموينية ضد مخابز بلدية لعدم وجود قائمة تشغيل والغلق في مواعيد العمل الرسمية دون تصريح.

وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمخابز لضبط أي مخالفات تموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

القليوبية محافظة القليوبية مديرية تموين القليوبية حملات رقابية وكيل وزارة التموين بالقليوبية

