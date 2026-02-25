جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية بطوخ لمتابعة أداء المركز التكنولوجي وانتظام أعمال النظافة

قام الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بجولة مفاجئة بمجلس ومدينة طوخ، استهلها بتفقد المركز التكنولوجي، وذلك في إطار حرصه على متابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تابع المحافظ آليات استقبال طلبات المواطنين، وخاصة ملفات التصالح على مخالفات البناء، والتقنين، والتراخيص، موجهاً بضرورة تيسير الإجراءات وتسريع معدلات الإنجاز، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية المنظمة للعمل.

كما شدد على أهمية حسن معاملة المواطنين، وتقليل زمن الانتظار، وتقديم خدمة متميزة تليق بأهالي المدينة، مؤكداً أن المراكز التكنولوجية تمثل واجهة التعامل المباشر مع المواطن.



كما تفقد المحافظ سير أعمال النظافة بعدد من الشوارع، موجهاً برفع كفاءة منظومة النظافة واستمرار الحملات اليومية للحفاظ على المظهر الحضاري، مع التأكيد على المتابعة الميدانية المستمرة لضمان عدم تراكم المخلفات.



وفي السياق ذاته، لاحظ المحافظ وجود بعض الإشغالات التي تعوق حركة المرور وتشوه المظهر العام، موجهاً بسرعة رفعها والتعامل معها خلال فترة وجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع التأكيد على عدم السماح بعودتها مرة أخرى.



وأكد محافظ القليوبية أنه سيعاود المرور الميداني قريباً للتأكد من تنفيذ التكليفات على أرض الواقع، مشدداً على ضرورة الانضباط في الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.