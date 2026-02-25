تحرير 28 مخالفة للمخابز وضبط لحوم مجهولة المصدر بالقليوبية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة بعدد من مراكز ومدن المحافظة، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية وضبط المخالفات، وذلك في إطار توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، وإشراف المهندسة أمل عبد القوي، وكيل المديرية.

حملات مكثفة

وشملت الحملات نطاق حي غرب شبرا الخيمة، ومركز ومدينة قليوب، وحي شرق شبرا الخيمة، ومدينة الخانكة، إلى جانب حملة موسعة بإدارة تموين شبين القناطر.



وأسفرت الحملات عن تحرير 28 مخالفة تموينية ضد مخابز بلدية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم وجود ماكينة، وعدم وجود سجل زيارات للمفتشين، وعدم وجود قائمة تشغيل.



وفي نطاق الأنشطة التجارية، تم تحرير محضر جنح ضد محل مجمدات لحيازته 123 كجم لحوم مجمدة بدون بيانات أو فواتير ومجهولة المصدر، مع التحفظ على المضبوطات، كما تم تحرير محضر جنح ضد مخبز سياحي لعدم الإعلان عن الأسعار وحيازته شيكارة دقيق مدعم.



كما حررت الحملة محضرًا ضد مستودع بوتاجاز للغلق خلال مواعيد العمل الرسمية دون إذن مسبق، إلى جانب تحرير 3 تقارير مخالفة ضد بدالين تموين للغلق دون تصريح.



وفي مركز شبين القناطر، تمكنت حملة تموينية من ضبط محل أعلاف بحيازته 50 شيكارة أعلاف زنة 25 كجم بإجمالي طن وربع دون فواتير دالة على مصدرها، وتم التحفظ على الكمية وتحرير المحضر اللازم، إضافة إلى تحرير 4 محاضر جنح ضد محلات بقالة ومخابز سياحية لعدم الإعلان عن الأسعار.



وشددت مديرية التموين بالقليوبية على استمرار الحملات الرقابية اليومية لضبط الأسواق وردع المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق الانضباط بالمنظومة التموينية.