الوزراء: سند المواطن أول طرح مصري لسندات حكومية تستهدف الأفراد بعائد مجزٍ
الدولار يفاجئ الجميع ويتخطى حاجز الـ48 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء
ننشر أول صورة لفرد الأمن المعتدى عليه من رجل أعمال داخل كمبوند في التجمع
وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات
تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير
هتفطر إمتى؟.. موعد أذان المغرب وصلاة التراويح في سابع أيام رمضان 2026
أرقام ومقارنات مع المدربين السابقين.. ماذا قدم توروب في 25 مباراة مع الأهلي؟
محامي فرد أمن التجمع لـ صدى البلد: رجل الأعمال تسبب في أذى نفسي لموكلي
عدوان إسرائيلي جديد ضد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان
البرلمان يتحرك لحماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا.. وقانون جديد قريبا
مصرع وفقدان 21 مصريا.. الخارجية تتابع حادث غرق مركب هجرة غير شرعية
أثبت إزاي إني برئ.. مؤلف فخر الدلتا يخرج عن صمته بعد اتهامه بالتحرش.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تحرير 28 مخالفة للمخابز وضبط لحوم مجهولة المصدر بالقليوبية

وكيل وزارة التموين بالقليوبية
وكيل وزارة التموين بالقليوبية
إبراهيم الهواري

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة بعدد من مراكز ومدن المحافظة، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية وضبط المخالفات، وذلك في إطار توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، وإشراف المهندسة أمل عبد القوي، وكيل المديرية.

حملات مكثفة 

وشملت الحملات نطاق حي غرب شبرا الخيمة، ومركز ومدينة قليوب، وحي شرق شبرا الخيمة، ومدينة الخانكة، إلى جانب حملة موسعة بإدارة تموين شبين القناطر.


وأسفرت الحملات عن تحرير 28 مخالفة تموينية ضد مخابز بلدية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم وجود ماكينة، وعدم وجود سجل زيارات للمفتشين، وعدم وجود قائمة تشغيل.


وفي نطاق الأنشطة التجارية، تم تحرير محضر جنح ضد محل مجمدات لحيازته 123 كجم لحوم مجمدة بدون بيانات أو فواتير ومجهولة المصدر، مع التحفظ على المضبوطات، كما تم تحرير محضر جنح ضد مخبز سياحي لعدم الإعلان عن الأسعار وحيازته شيكارة دقيق مدعم.


كما حررت الحملة محضرًا ضد مستودع بوتاجاز للغلق خلال مواعيد العمل الرسمية دون إذن مسبق، إلى جانب تحرير 3 تقارير مخالفة ضد بدالين تموين للغلق دون تصريح.


وفي مركز شبين القناطر، تمكنت حملة تموينية من ضبط محل أعلاف بحيازته 50 شيكارة أعلاف زنة 25 كجم بإجمالي طن وربع دون فواتير دالة على مصدرها، وتم التحفظ على الكمية وتحرير المحضر اللازم، إضافة إلى تحرير 4 محاضر جنح ضد محلات بقالة ومخابز سياحية لعدم الإعلان عن الأسعار.


وشددت مديرية التموين بالقليوبية على استمرار الحملات الرقابية اليومية لضبط الأسواق وردع المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق الانضباط بالمنظومة التموينية.

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات وإعادة الإنضباط بمراكز ومدن الشرقية

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة

وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"

