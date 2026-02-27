قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ركاب التزانزيت والمسافرين داخليا.. باقات سياحية مجانية لعملاء مصر للطيران
طريقة عمل الباذنجان المخلل في رمضان
مواليد 2000 دخلوا مرحلة الانجاب .. الصحة تكشف أبرز المؤشرات السكانية
إقبال غير مسبوق بانتخابات مهندسي بورسعيد.. 12.5ألف عضو مستهدف للإدلاء بأصواتهم
عائلة في واشنطن تنجو من هجوم مسلح بإطلاق 57 رصاصة على منزلها | فيديو
7 مصابين و4 مفقودين في انقلاب ميكروباص داخل ترعة أصفون بالأقصر| تفاصيل
وفاة الفنانة كيتي وهذه وصيتها
محمد الدماطي يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الغياب عن التشجيع
100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثانية في شهر رمضان بالمسجد الأقصى
سيناريوهات غريبة.. الأهلي طالع نازل في ترتيب جدول الدوري
عارفة عبد الرسول ضيف شرف الحلقات الأخيرة من"أب ولكن"
سكرتير بني سويف يتفقد مستجدات وسير العمل بملف التصالح خلال زيارته اليوم لمركز إهناسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قصة تتويج الزمالك ببطولة أكتوبر الاستثنائية

فريق الزمالك 1974
فريق الزمالك 1974
منتصر الرفاعي

عندما يذكر التاريخ الكروي في مصر يحضر اسم نادي الزمالك كأحد أعمدته الراسخة بعدما سطر الفارس الأبيض مسيرة حافلة بالبطولات المحلية والقارية رسخت مكانته في وجدان جماهيره داخل مصر وخارجها. 

وخلال أيام شهر رمضان نعود بذاكرة الزمن إلى أبرز المحطات التي صنعت مجد القلعة البيضاء.

بطولة استثنائية في ظروف استثنائية

عقب اندلاع حرب السادس من أكتوبر عام 1973، تقرر إيقاف منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 1973–1974 بعد مرور خمس جولات فقط. 

وفي النصف الأول من عام 1974، تم تنظيم بطولة محلية بديلة عن المسابقة الملغاة، حملت اسم «كأس أكتوبر»، لتكون مسابقة استثنائية أقيمت في ظل تلك الظروف التاريخية.

من بين الألقاب التي تحمل طابعا خاصًا في تاريخ الزمالك تبرز بطولة أكتوبر 1974 إلى جانب استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية في العام ذاته.

شهدت البطولة مشاركة 18 فريقًا، جرى تقسيمهم إلى مجموعتين بواقع 9 فرق لكل مجموعة وأقيمت المنافسات بنظام الدور الواحد. 

وتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دورة رباعية لحسم اللقب.

دورة رباعية تحسم اللقب

وضمت الدورة الرباعية أندية الزمالك، وغزل المحلة والاتحاد السكندري والترسانة فيما غاب الأهلي بعدما أنهى المجموعة الأولى في المركز الثالث خلف الاتحاد والترسانة.

واعتذر غزل المحلة عن استكمال منافسات الدورة الرباعية لانشغاله بالمشاركة الأفريقية ليمهد الطريق أمام الزمالك لمواصلة مشواره بثبات نحو منصة التتويج محققا لقبا استثنائيا في ظروف تاريخية خاصة.

حسن شحاتة.. نجم البطولة

وكان من أبرز نجوم تلك النسخة الأسطورة حسن شحاتة الذي لعب دورا بارزا في تتويج الفريق، قبل أن يواصل كتابة التاريخ لاحقًا كمدير فني للمنتخب الوطني.

هكذا تبقى بطولة أكتوبر 1974 واحدة من المحطات الفريدة في سجل الزمالك عنوانها التحدي وبطلها فريق عرف كيف يصنع المجد حتى في أصعب الظروف.

الزمالك كأس أكتوبر بطولة اكتوبر الاستثنائية حرب اكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

ترشيحاتنا

روان الغابة

أداء استثنائي.. محمود عبد الشكور يشيد بروان الغابة في "أصحاب الأرض"

عمرو دياب

بالتفاصيل .. «نقصاك القعدة» لعمرو دياب تتصدر إعلانات رمضان بمليار و557 مليون مشاهدة

على قد الحب

أحداث مشتعلة في الحلقة التاسعة من «على قد الحب».. تفاصيل

بالصور

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد