قصة تتويج الزمالك ببطولة أكتوبر الاستثنائية

عندما يذكر التاريخ الكروي في مصر يحضر اسم نادي الزمالك كأحد أعمدته الراسخة بعدما سطر الفارس الأبيض مسيرة حافلة بالبطولات المحلية والقارية رسخت مكانته في وجدان جماهيره داخل مصر وخارجها.

وخلال أيام شهر رمضان نعود بذاكرة الزمن إلى أبرز المحطات التي صنعت مجد القلعة البيضاء.

بطولة استثنائية في ظروف استثنائية

عقب اندلاع حرب السادس من أكتوبر عام 1973، تقرر إيقاف منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 1973–1974 بعد مرور خمس جولات فقط.

وفي النصف الأول من عام 1974، تم تنظيم بطولة محلية بديلة عن المسابقة الملغاة، حملت اسم «كأس أكتوبر»، لتكون مسابقة استثنائية أقيمت في ظل تلك الظروف التاريخية.

من بين الألقاب التي تحمل طابعا خاصًا في تاريخ الزمالك تبرز بطولة أكتوبر 1974 إلى جانب استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية في العام ذاته.

شهدت البطولة مشاركة 18 فريقًا، جرى تقسيمهم إلى مجموعتين بواقع 9 فرق لكل مجموعة وأقيمت المنافسات بنظام الدور الواحد.

وتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دورة رباعية لحسم اللقب.

دورة رباعية تحسم اللقب

وضمت الدورة الرباعية أندية الزمالك، وغزل المحلة والاتحاد السكندري والترسانة فيما غاب الأهلي بعدما أنهى المجموعة الأولى في المركز الثالث خلف الاتحاد والترسانة.

واعتذر غزل المحلة عن استكمال منافسات الدورة الرباعية لانشغاله بالمشاركة الأفريقية ليمهد الطريق أمام الزمالك لمواصلة مشواره بثبات نحو منصة التتويج محققا لقبا استثنائيا في ظروف تاريخية خاصة.

حسن شحاتة.. نجم البطولة

وكان من أبرز نجوم تلك النسخة الأسطورة حسن شحاتة الذي لعب دورا بارزا في تتويج الفريق، قبل أن يواصل كتابة التاريخ لاحقًا كمدير فني للمنتخب الوطني.

هكذا تبقى بطولة أكتوبر 1974 واحدة من المحطات الفريدة في سجل الزمالك عنوانها التحدي وبطلها فريق عرف كيف يصنع المجد حتى في أصعب الظروف.