مسلسل فن الحرب الحلقة 11.. ريم مصطفى تحاول الخلاص من هاشم الفحام

شهد مسلسل فن الحرب الحلقة 11 تطورًا مثيرًا في مسار الأحداث، بعدما تمكن زياد من الوصول إلى مكان شادي لاستعادة الأموال التي سرقها من خزنته، لكن المفاجأة جاءت صادمة، إذ عثر عليه مقتولًا بعدما سبقه تجار المخدرات، الذين استولوا على الأموال وأشعلوا النار في الشقة، تاركين جثته وسط ألسنة اللهب في مشهد مأساوي قلب الحسابات رأسًا على عقب.

ورغم هول الصدمة، لم يستسلم زياد، بل سارع مع فريقه إلى وضع خطة محكمة لاسترداد الأموال وكشف المتورطين، في محاولة لاستعادة زمام الأمور وقلب الموازين لصالحهم.

على جانب آخر، حاولت ياسمين التخلص من هاشم الفحام قبل بدء خطة الفريق ضده، بعد أن ساومته على أموال مقابل إخفاء سر “أرض المستقبل”، إلا أن محاولتها باءت بالفشل، لتبدأ بينهما مواجهة مفتوحة وحرب من نوع جديد، عنوانها الصراع الخفي والمصالح المتشابكة.

أبطال مسلسل فن الحرب

يشارك في بطولة المسلسل، كل من: شيري عادل، ريم مصطفى، وليد فواز، محمد جمعة، إسلام إبراهيم، ودنيا سامي، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد عبد التواب.

وسبق أن تحدث المؤلف عمرو سمير عاطف، عن تعاونه الجديد مع الفنان يوسف الشريف في مسلسل “فن الحرب” الذي يشارك في ماراثون دراما رمضان 2026.

وقال عمرو سمير عاطف، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إنه سعيد بتجديد التعاون مع الفنان يوسف الشريف، مؤكدا أن الدور سيكون جديدا ومختلفا عما قدماه معا في أعمال سابقة.

وعن طبيعة العمل؛ قال عمرو سمير فرج، إن المسلسل سيكون دراما اجتماعية، بها العديد من الأحداث الشيقة المقرر أن تنال إعجاب الجمهور.

وتعاون المؤلف عمرو سمير ع مع الفنان يوسف الشريف سابقا في العديد من الأعمال، وحققا نجاحا كبيرا، ومن أبرزها،: “رقم مجهول، الصياد، لعبة إبليس، كفر دلهاب، النهاية".

أحدث أعمال يوسف الشريف

يمثل مسلسل “فن الحرب”، عودة للفنان يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات عن الدراما، بعد مسلسله “كوفيد 25”، الذي شارك في ماراثون رمضان 2021، وشاركه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، عماد رشاد”، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.